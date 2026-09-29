Розбилися 6 членів екіпажу: в Міноборони РФ підтвердили катастрофу Ту-95 в Амурській області

У Росії під час навчально-тренувального польоту розбився літак Ту-95. Аварія сталася в Амурській області, шестеро членів екіпажу загинули, ще одна людина в лікарні.

Літак Ту-95 зазнав катастрофи в Амурській області під час навчально-тренувального польоту. Шестеро членів екіпажу загинули, ще один дістав травми, повідомили в Міноборони Росії, пише ТАСС.

За даними відомства, борт виконував політ без боєкомплекту.

Варто зазначити, що Ту-95, який за кодифікацією НАТО має назву Bear, є радянським і російським турбогвинтовим стратегічним бомбардувальником-ракетоносцем. Саме ці машини Росія використовує як носії крилатих ракет.

Раніше повідомлялося, що аварія сталася близько села Красноярово. За попередніми даними, причиною катастрофи міг стати вибух палива на борту.

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Нагадаємо, 5 вересня в Греції на авіашоу Athens Flying Week 2026 розбився винищувач F-4 Phantom, який виконував демонстраційний політ. Літак врізався в землю та вибухнув, а в мережі з'явилося відео останніх секунд польоту й самої катастрофи.

Також президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомляв про жертви катастрофи турецького військового літака поблизу грузинсько-азербайджанського кордону. Пошукові роботи там тривають.