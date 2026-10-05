Аварія ракетоносця Ту-95МС у РФ: що відомо про загиблих на борту

29 вересня в Амурській області розбився бомбардувальник Ту-95МС. На борту перебувало вісім осіб: шість членів екіпажу та двоє пасажирів.

Як встановили OSINT-аналітики, серед загиблих були й військові злочинці, які брали участь у збройній агресії Росії проти України. Повідомляється про трьох підполковників і двох майорів. Детальну інформацію про них оприлюднив незалежний OSINT-аналітик і блогер Duke BG у соцмережі X.

Щонайменше троє з тих, хто загинув після катастрофи, внесені до "Книги катів", де опубліковані перевірені дані про російських військовослужбовців, посадових осіб та організаторів, причетних до військових злочинів, мародерства та насильства на території України.

На фото, ймовірно, ті, хто загинув на борту ракетоносця

Що відомо про загиблих

Серед жертв — Андрій Лобанов, підполковник, командир корабля, а також заступник командира ескадрильї Ту-95.

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Згідно з інформацією у "Книзі катів", він, обіймаючи посаду заступника командира авіаційної ескадрильї (на літаках Ту-95МС) 182-го важкого бомбардувального авіаційного полку 326-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації ВПС ВКС ЗС РФ здійснював безпосереднє оперативне управління підрозділом і особисто брав участь у виконанні бойових вильотів:

"Є обґрунтовані підстави вважати, що ця особа причетна до організації та безпосереднього виконання злочинних наказів щодо запуску крилатих ракет повітряного базування по густонаселених містах, об’єктам енергетичної та цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями, наслідком чого стали масове загибель мирного населення та масштабні руйнування".

Також загинув Андрій Герасимов, підполковник, командир ескадрильї літаків Ту-95 та ще один фігурант "Книги катів". Як і Лобанов, він здійснював безпосереднє командування підрозділом і особисто брав участь у виконанні бойових вильотів, запускаючи ракети по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури в Україні.

Підполковник Федір Павлюков, заступник командира полку з льотної підготовки, згадується там же, де й двоє його загиблих "колег". Зазначається, що він відповідав за професійну підготовку льотного складу до виконання бойових вильотів і здійснював безпосереднє командування підрозділом.

Імовірно, він причетний до методичного забезпечення та організації нанесення ракетних ударів, а також до особистої участі у видачі та виконанні злочинних наказів про запуск крилатих ракет повітряного базування по густонаселених містах, об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями.

У списку жертв катастрофи також зазначені майори Артур Єнокян і Володимир Келип, однак осінтер зазначає, що ця інформація не є стовідсотково достовірною.

Після катастрофи бомбардувальника оперативний командувач родами військ Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак повідомив: Ту-95МС, що нещодавно розбився в Росії, раніше міг бути причетний до удару поблизу Тарнави.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони РФ заявили, що літак Ту-95 зазнав аварії в Амурській області під час навчально-тренувального польоту. За даними відомства, борт виконував політ без боєкомплекту. Російська сторона також повідомила про шістьох загиблих членів екіпажу та одного пораненого.