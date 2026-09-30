Відплата чи збіг: польський командувач натякнув, що розбитий у РФ Ту-95МС раніше міг атакувати Польщу

Оперативний командувач видами Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак повідомив, що стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який нещодавно розбився у Росії, раніше міг бути причетним до удару поблизу Тарнави.

Літак розбився 29 вересня на Далекому Сході РФ, а разом із ним був знищений і екіпаж із шести осіб. Іренеуш Новак відреагував на цю новину, заявивши, що саме цей Ту-95МС міг бути носієм крилатої ракети Х-101, яка раніше атакувала Польщу. Свою реакцію польський генерал оприлюднив на сторінці у мережі X.

"Можливо, саме цей літак був носієм ракети Х-101, яка завершила політ поблизу Тарнави", — коротко зазначив Новак.

За даними видання Wiadomosci, йдеться про ракету, яка 30 липня, перетнувши польський кордон, вибухнула поблизу села Тарнави-Колонія в Люблінському воєводстві.

Іренеуш Новак "натякнув" на причетність знищеного Ту-95МС у РФ до удару по Польщі Фото: Скрін

"Акт відплати" чи випадковість?

Після цього допису польського генерала, який нечасто робить публічні заяви з приводу подібних інцидентів, з'явилися теорії про те, що падіння російського бомбардувальника могло відбутися "не просто так". Сам Новак у коментарі виданню відмовився вдаватися до подробиць і пояснити свої слова конкретніше.

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"Я не коментую це. Це був особистий допис, без будь-якого глибшого контексту. Нам уже вистачає сенсацій", — підкреслив він.

Інший польський високопоставлений військовослужбовець, колишній керівник Військової розвідки, генерал-бригадний Марек Лапінський зазначив, що "якби наші служби мали такі можливості й скористалися ними, ми були б справжніми ідіотами, якби будь-яким чином це підтвердили".

Колишній командир Центру повітряних операцій, генерал-полковник авіації Славомір Дигнатовський натомість заявив, що Оперативне командування Збройних сил могло просто мати точні дані про те, що саме цей літак піднявся в повітря в липні для обстрілу України. Він додав, що за цим не обов'язково мають бути приховані теорії чи таємні операції.

"Не є ніякою сенсацією те, що цей літак, так би мовити, нарешті назавжди "припаркувався" на землі. Але ми сприйняли цю інформацію з величезним задоволенням і чекаємо на більше", — заявив Дигнатовський.

Він також пояснив, що під час кожного зльоту такого літака досліджується його маршрут, щоб визначити, що може стати потенційною ціллю обстрілу. У таких випадках Польща орієнтується на дані від союзників, щоб доволі точно визначити ділянки, які можуть бути атаковані, а також напрямки атаки.

Варто нагадати, що у самому Міністерстві оборони РФ заявили про те, що літак Ту-95 зазнав катастрофи в Амурській області під час навчально-тренувального польоту. За даними відомства, борт виконував політ без боєкомплекту. Російська сторона заявила також про шістьох загиблих членів екіпажу і одного пораненого.

Нагадаємо, днями прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про важкі місяці для країни.