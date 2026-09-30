Месть или совпадение: польский командующий намекнул, что сбитый в РФ Ту-95МС ранее мог атаковать Польшу

Оперативный командующий родами войск Вооружённых сил Польши генерал Иренеуш Новак сообщил, что стратегический бомбардировщик Ту-95МС, недавно разбившийся в России, ранее мог быть причастен к удару вблизи Тарнавы.

Самолет разбился 29 сентября на Дальнем Востоке РФ, при этом погиб экипаж из шести человек. Иренеуш Новак отреагировал на эту новость, заявив, что именно этот Ту-95МС мог быть носителем крылатой ракеты Х-101, которая ранее атаковала Польшу. Свою реакцию польский генерал обнародовал на странице в сети X.

"Возможно, именно этот самолет нес ракету Х-101, которая завершила полет вблизи Тарнавы", — кратко отметил Новак.

По данным издания "Wiadomosci", речь идет о ракете, которая 30 июля, пересекая польскую границу, взорвалась вблизи деревни Тарнавы-Колония в Люблинском воеводстве.

Иренеуш Новак "намекнул" на причастность сбитого в РФ Ту-95МС к удару по Польше Фото: Скрін

"Акт возмездия" или случайность?

После этого сообщения польского генерала, который редко делает публичные заявления по поводу подобных инцидентов, появились версии о том, что крушение российского бомбардировщика могло произойти "не просто так". Сам Новак в комментарии изданию отказался вдаваться в подробности и объяснить свои слова более конкретно.

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"Я не комментирую это. Это был личный пост, без какого-либо более глубокого контекста. Нам и так хватает сенсаций", — подчеркнул он.

Другой высокопоставленный польский военнослужащий, бывший руководитель Военной разведки, генерал-бригадный Марек Лапинский отметил, что "если бы наши службы обладали такими возможностями и воспользовались ими, мы были бы настоящими идиотами, если бы каким-либо образом это подтвердили".

Бывший командир Центра воздушных операций, генерал-полковник авиации Славомир Дигнатовский, в свою очередь, заявил, что Оперативное командование Вооруженных сил могло просто располагать точными данными о том, что именно этот самолет поднялся в воздух в июле для обстрела Украины. Он добавил, что за этим не обязательно должны скрываться какие-то теории или секретные операции.

"Нет ничего сенсационного в том, что этот самолет, так сказать, наконец-то навсегда "припарковался" на земле. Но мы восприняли эту информацию с огромным удовольствием и ждем продолжения", — заявил Дигнатовский.

Он также пояснил, что во время каждого вылета такого самолета изучается его маршрут, чтобы определить, что может стать потенциальной целью обстрела. В таких случаях Польша опирается на данные союзников, чтобы достаточно точно определить участки, которые могут подвергнуться атаке, а также направления атаки.

Стоит напомнить, что в самом Министерстве обороны РФ заявили о том, что самолет Ту-95 потерпел крушение в Амурской области во время учебно-тренировочного полета. По данным ведомства, самолет выполнял полет без боекомплекта. Российская сторона также сообщила о шести погибших членах экипажа и одном раненом.

Напомним, на днях премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о предстоящих тяжёлых месяцах для страны.