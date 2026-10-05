Недалеко от границы с Молдовой снаряд попал возле пункта пропуска: поврежден автобус, есть раненый

Около 9:38 5 октября на молдавско-украинской границе произошло попадание в пункт пропуска "Паланка — Маяки-Удобное". Боеприпас отскочил от земли и повредил рейсовый автобус. В результате удара сотрудник Пограничной полиции Молдовы получил легкие травмы.

5 октября вблизи молдавско-украинской границы в Одесской области снаряд повредил пункт пропуска "Паланка — Маяки-Удобное". В результате удара был поврежден рейсовый автобус. Один из сотрудников Молдавской пограничной полиции получил ранение, а работа самого пункта была приостановлена. Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.

Как сообщают правоохранительные органы, около 9:38 утра боеприпас попал в контрольно-пропускной пункт "Паланка" после атаки на украинскую инфраструктуру. Известно, что снаряд отскочил от земли и повредил рейсовый автобус, который был припаркован неподалеку. Повреждения получили как само транспортное средство, так и контрольная кабина. Известно об одном раненом, получившем легкие травмы. Пограничная полиция и Таможенная служба Молдовы сообщили, что следят за ситуацией и поддерживают связь с украинскими службами. На данный момент тип боеприпаса не установлен.

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В Государственной пограничной службе Украины подтвердили этот инцидент и попросили заранее планировать пересечение границы через другой пункт пропуска. В ведомстве называют ближайшим пункт "Старокозаче — Тудора".

Ранее сообщалось, что Эстония перебрасывает ключевую бригаду из Тапы в Йихви, расположенный в 50 километрах от российской границы, чтобы реализовать стратегию "активной обороны".

Кроме того, 4 октября был атакован аэродром "Ханская" в Адыгее. Известно, что расстояние до цели от границы РФ составляло около 500 км.