Поблизу кордону з Молдовою снаряд влучив біля пункту пропуску: пошкоджено автобус, є поранений

Близько 9:38 5 жовтня, на молдавсько-українському кордоні сталося влучання у пункт пропуску "Паланка – Маяки-Удобне". Боєприпас відрикошетив від землі та пошкодив рейсовий автобус. Внаслідок удару легкі пошкодження тримав співробітник Прикордонної поліції Молдови.

5 жовтня, поблизу молдовсько-українського кордону на Одещині, снаряд пошкодив пункт пропуску "Паланка — Маяки-Удобне". Внаслідок удару був пошкоджений рейсовий автобус. Один із співробітників Молдовської Прикордонної поліції отримав поранення, а роботу самого пункту призупинили. Про це повідомили у Прикордонній поліції Молдови.

Як повідомляють правоохоронці, близько 9:38 ранку боєприпас влучив у місце пропуску "Паланка" після атаки на українську інфраструктуру. Відомо, що снаряд відрикошетив від землі та пошкодив рейсовий автобус, який був припаркований поблизу. Був пошкоджений як сам транмпорт, так і кабіна контролю. Відомо про одного пораненого, який отримав легкі травми. Прикордонна поліція та Митна служба Молдови повідомили, що стежать за ситуацією та підтримують зв'язок з українськими службами. Наразі тип боєприпасу є невстановленим.

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У Державній прикордонній службі України підтвердити інцидент, та попросили заздалегідь планувати проходження кордону через інший пункт пропуску. Відомство найближчим називає пункт "Старокозаче – Тудора".

Раніше повідомлялося, що Естонія переправляє ключову бригаду з Тапи до Йихві, що розташоване в 50 кіломентрах від російського кордону, щоб реалізувати стратегію "активної оборони".

Крім цього, 4 жовтня був атакований аеродром "Ханська", що у Адигеї. Відомо, що відстань до цілі від кордону РФ становила близько 500 км.