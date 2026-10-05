Москва угрожает "ударами возмездия" и советует дипломатам покинуть Киев (видео)

МИД России заявил о продолжении массированных ударов по Украине и рекомендовал иностранцам, в частности сотрудникам посольств, воздержаться от пребывания в стране. Песков подтвердил готовность властей к атакам.

Москва вновь прибегла к запугиванию Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в новом заявлении подтвердил позицию Кремля относительно готовности к массированным атакам на Украину. Кроме того, по словам пресс-секретаря, руководство неоднократно выступало с определенными "предупреждениями" об опасности для иностранцев и дипломатов.

Ранее сообщалось, что в заявлении российского МИД прозвучали угрозы о так называемых "ударах возмездия" и рекомендации иностранцам покинуть территорию страны.

В ведомстве посоветовали гражданам других государств, а также сотрудникам дипломатических миссий воздержаться от пребывания в Украине и не планировать поездки сюда.

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Российская сторона обратилась также к украинцам. Им рекомендуют "держаться подальше от военных и административных объектов". В Москве подчеркнули, что атаки не прекратятся и станут ещё более интенсивными.

По утверждению МИД, ракеты и беспилотники якобы нацелены исключительно на военную инфраструктуру, а сами обстрелы представляются как реакция на действия украинских защитников, которые, по их словам, наносят удары по гражданскому населению и инфраструктуре РФ. Никаких доказательств этих обвинений в документе не приводится.

Отдельно в заявлении отмечается, что если кто-то проигнорирует это "предупреждение", то именно на таких лиц будет возложена ответственность за возможные трагические последствия.

Ранее сообщалось, что стало известно об успешных ударах Сил обороны по нескольким целям на территории агрессора, а Владимир Зеленский отметил военных за точность и слаженность действий.

Также сообщалось, что народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своём Telegram-канале опубликовал серию постов с заявлениями о якобы поражении Украины в войне. Его коллеги уже требуют лишить его полномочий в ПАСЕ.