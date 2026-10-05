Москва погрожує "ударами відплати" та радить дипломатам покинути Київ (відео)

МЗС Росії заявило про продовження масованих ударів по Україні та порадило іноземцям, зокрема працівникам посольств, утриматися від перебування в країні. Пєсков підтвердив готовність влади до атак.

Москва знову вдалася до залякування України. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у новій заяві підтвердив позицію Кремля стосовно готовності до масованих атак України. До того ж, за словами речника, керівництво неодноразово виступало з певними "оповіщеннями" небезпеки для іноземців та дипломатів.

Варто зазначити, що у заяві російського МЗС прозвучали погрози про так звані "удари відплати" та рекомендації для іноземців покинути територію країни.

У відомстві порадили громадянам інших держав, а також працівникам дипломатичних місій, утриматися від перебування в Україні та не планувати візитів сюди.

Своє звернення російська сторона адресувала й українцям. Їм радять "триматися подалі від військових та адміністративних об'єктів". У Москві наголосили, що атаки не припиняться й будуть ще інтенсивнішими.

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За твердженням МЗС, ракети та безпілотники нібито націлені лише на військову інфраструктуру, а самі обстріли подаються як реакція на дії українських захисників, які, за їхніми словами, б'ють по цивільних та інфраструктурі РФ. Жодних доказів цих звинувачень у документі не наведено.

Окремо у заяві зазначено, що якщо хтось проігнорує це "попередження", то саме на таких осіб покладатимуть відповідальність за можливі трагічні наслідки.

Раніше повідомлялося, що стало відомо про успішні удари Сил оборони по кількох цілях на території агресора, а Володимир Зеленський відзначив військових за точність та злагодженість дій.

Також повідомлялося, що нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі опублікував серію дописів із заявами про нібито поразку України у війні. Його колеги вже вимагають позбавити його повноважень у ПАРЄ.