Вражеский пункт управления и склад БПЛА: что поразили Силы обороны в Донецкой области

В течение 4 октября и в ночь на 5 октября подразделения Сил обороны нанесли удары по сразу нескольким ключевым военным объектам оккупантов — от места запуска ударных дронов под Донецком до склада БПЛА в Запорожье.

Украинские военные нанесли удар по инфраструктуре, обеспечивающей российские атаки с использованием дронов. В течение 4 октября и в ночь на 5 октября 2026 года подразделения Сил обороны поразили ряд важных объектов армии РФ.

Под Донецком уничтожена площадка, на которой оккупанты хранили, готовили и запускали ударные беспилотники, а также узел связи противника.

Систематические удары по таким объектам преследуют одну цель — ограничить возможности российской армии по применению ударных дронов. Именно с их помощью враг регулярно наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины.

В районе Бердянска украинские военные уничтожили пункт управления противника и склад беспилотников. Еще одной целью стало ремонтное подразделение армии РФ в районе Любимовки.

Видео дня

Отдельно были нанесены удары по местам сосредоточения личного состава оккупантов: в районе Комыш-Зори в Запорожской области, Успенки в Луганской области и вблизи Донецка. В Силах обороны отмечают, что работа по уничтожению ключевых военных целей противника продолжается.

Ранее мы сообщали, что Силы обороны уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-400 недалеко от населенного пункта Порошино в Брянской области РФ. По имеющимся данным, именно с нее оккупанты несколько дней назад наносили удары по Киеву.

Кроме того, мы сообщали, что "Мадяр" подтвердил нанесение ударов по Новороссийску и Анапе — там были поражены ракетоносцы и палубный истребитель Су-33.