Ворожий пункт управління і склад БПЛА: що уразили Сили оборони на Донеччині

Протягом 4 жовтня та ночі проти 5 жовтня підрозділи Сил оборони уразили одразу кілька ключових військових об'єктів окупантів – від місця пуску ударних дронів під Донецьком до складу БпЛА на Запоріжжі.

Українські військові вдарили по інфраструктурі, яка забезпечує російські дронові атаки. Упродовж 4 жовтня та ночі проти 5 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони уразили низку важливих об'єктів армії РФ.

Під Донецьком знищено майданчик, де окупанти зберігали, готували та запускали ударні безпілотники, а також вузол зв'язку противника.

Систематичні удари по таких об'єктах мають одну мету – звузити можливості російської армії застосовувати ударні дрони. Саме ними ворог регулярно атакує цивільну інфраструктуру України.

У районі Бердянська українські воїни знищили пункт управління противника та склад безпілотників. Ще однією ціллю став ремонтний підрозділ армії РФ у районі Любимівки.

Видео дня

Окремо уражено місця зосередження особового складу окупантів: у районі Комиш-Зорі на Запоріжжі, Успенки на Луганщині та поблизу Донецька. У Силах оборони наголошують, що робота по ключових військових цілях ворога триває.

Раніше ми інформували, що Сили оборони знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 неподалік населеного пункту Порошино в Брянській області РФ. За наявними даними, саме з неї окупанти кількома днями раніше били по Києву.

Крім того, ми писали, що "Мадяр" підтвердив удари по Новоросійську й Анапі — там уражено ракетоносії та палубний винищувач Су-33.