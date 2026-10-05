Угрозы Путина не подействовали: какие посольства остаются в Киеве

Дипломатические представительства европейских стран не намерены покидать Киев, несмотря на угрозы Кремля. По крайней мере, об этом открыто заявили в своих заявлениях посольства Польши, Германии, Италии, Эстонии, Испании и Швеции.

По информации посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, ни одно из европейских посольств не поддается угрозам и остается в украинской столице. В комментарии "Укринформу" Матернова отметила, что находится в контакте с дипломатическими представительствами 25 стран-членов ЕС, и заверила, что вместе с Представительством и Консультативной миссией Евросоюза они остаются в Киеве.

В свою очередь, некоторые европейские ведомства разместили соответствующие сообщения в социальных сетях. Например, посольство Италии сообщило, что остается в Украине, и напомнило, что Россия обязана соблюдать Венскую конвенцию и нормы международного гуманитарного права.

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Сообщение посольства Италии Фото: Скриншот

Министерство иностранных дел Польши расценило угрозы Путина в адрес дипломатов как попытку запугать Европу и подорвать поддержку Украины.

"Однако такие меры, противоречащие принципам международного права, не принесут желаемого эффекта. России не удастся ни измотать Украину, ни поколебать европейскую солидарность с украинским народом", — подчеркнули в ведомстве.

В польском МИД подтвердили, что Польша непоколебимо поддерживает Украину, её право на самоопределение и территориальную целостность.

Заявление МИД Польши в связи с угрозами Путина Фото: Скриншот

"Вместе с другими главами дипломатических миссий в Киеве мы с беспокойством воспринимаем угрозу со стороны российского МИД в адрес дипломатов и иностранных граждан в Украине. Россия должна соблюдать Венскую конвенцию и нормы международного гуманитарного права. Мы остаемся в Киеве", — такое заявление обнародовало посольство Германии.

Реакция посольства Германии на угрозы Кремля Фото: Скриншот

Посольство Эстонии подчеркнуло, что Россия пытается запугать иностранных дипломатов в Киеве и подорвать поддержку Украины. Это не сработает.

"Посольство Эстонии остается в Киеве, и наша поддержка Украины остается непоколебимой. Угрозы со стороны России лишь укрепляют нашу решимость стоять на стороне Украины и усиливают давление на агрессора", — сообщили в ведомстве.

Эстонию не испугали угрозы Путина, говорится в заявлении ведомства Фото: Скриншот

Аналогичные заявления обнародовали также зарубежные представительства Швеции и Испании в Украине. В целом посольства устроили своеобразный флешмоб, в ходе которого выразили свою поддержку Украине и напомнили Путину о Венской конвенции.

Между тем пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на решение посольств остаться в украинской столице, оккупанты продолжат наносить удары по Киеву.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не получали от иностранных дипломатических представительств сообщений о планах переезда из Киева.

Напомним, в Киеве в экстренном порядке пересмотрят схему движения по мостам из-за повреждений, полученных в результате российских ударов. Совет обороны столицы должен определить новые маршруты и способы компенсации ограничений в работе наземного общественного транспорта на ближайшую неделю.