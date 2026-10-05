Погрози Путіна не спрацювали: які посольства залишаються у Києві

Дипломатичні установи європейських країн не збираються залишати Київ попри погрози Кремля. Принаймні про це відкрито заявили у своїх заявах посольства Польщі, Німеччини, Італії, Естонії, Іспанії та Швеції.

За інформацією посолки Євросоюзу в Україні Катаріни Матернової, взагалі жодне з європейських посольств не лякається погроз і залишається в українській столиці. В коментарі Укрінформу Матернова зазначила, що перебуває в контакті з дипломатичними представництвами 25 країн-членів ЄС, та запевнила, що разом із Представництвом та Консультативною місією Євросоюзу вони залишаються в Києві.

Своєю чергою деякі європейські відомства у соцмережах розмістили відповідні повідомлення. Наприклад, посольство Італії написало, що залишається в Україні і нагадало, що Росія зобов’язана дотримуватися Віденської конвенції та міжнародного гуманітарного права.

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Повідомлення посольства Італії Фото: Скриншот

Польське МЗС оцінило погрози Путіна дипломатам як спробу залякати Європу та підірвати підтримку України.

"Однак такі заходи, що суперечать принципам міжнародного права, не матимуть бажаного ефекту. Росії не вдасться ні виснажити Україну, ні похитнути європейську солідарність з українським народом", — наголосили у відомстві.

У польському МЗС підтвердили, що Польща непохитно підтримує Україну, її право на самовизначення та територіальну цілісність.

Заява МЗС Польщі на погрози Путіна Фото: Скриншот

"Разом з іншими главами дипломатичних місій у Києві ми із занепокоєнням сприймаємо погрозу російського МЗС на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні. Росія має дотримуватися Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права. Ми залишаємося в Києві", — таку заяву оприлюднило посольство Німеччини.

Реакція посольства Німеччини на погрози Кремля Фото: Скриншот

Естонське посольство наголосило, що Росія намагається залякати іноземних дипломатів у Києві та підірвати підтримку України. Це не спрацює.

"Посольство Естонії залишається в Києві, і наша підтримка України залишається непохитною. Погрози Росії лише зміцнюють нашу рішучість стояти на боці України та посилюють тиск на агресора", — повідомили в установі.

Естонію не злякали погрози Путіна, йдеться у заяві відомства Фото: Скриншот

Подібні заяви оприлюднили також закордонні представництва Швеції та Іспанії в Україні. В цілому, посольства влаштували своєрідний флешмоб, в якому висловили свою підтримку Україні та нагадали Путіну про Віденську конвенцію.

Тим часом прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що попри рішення посольств залишитись в українській столиці окупанти продовжать завдавати ударів по Києву.

Своєю чергою, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що не отримували від іноземних дипломатичних представництв повідомлень про плани переїжджати з Києва.

Нагадаємо, у Києві екстрено переглянуть схему руху мостами через пошкодження після російських ударів. Рада оборони столиці має визначити нові маршрути та можливості компенсації обмежень наземним громадським транспортом на найближчий тиждень.