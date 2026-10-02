Посольства можуть залишити Київ: у МЗС відреагували на заяви ЗМІ

Посилення російських ударів по Києву змусило західних дипломатів готувати резервний план на випадок евакуації посольств до Львова або Польщі, кажуть інсайдери.

Через ризик посилення російських повітряних ударів по Києву іноземні дипломати опрацьовують плани на випадок необхідності термінового виїзду зі столиці України, якщо РФ почне цілеспрямовано атакувати іноземні дипломатичні представництва. Про це пише британське видання The Guardian у матеріалі від 2 жовтня з посиланням на неназваних високопоставлених дипломатів.

Як зазначає видання, західні партнери уважно стежать за безпековою ситуацією в місті та оцінюють ризики для співробітників своїх дипмісій.

При цьому західні дипломати публічно заявляють, що планують залишатися в Києві. Вони побоюються, що їх від'їзд може створити враження, ніби Україну залишають напризволяще, а також стати пропагандистським аргументом для Росії. Однак дипломати не виключають можливості вжиття крайніх заходів, якщо безпекова ситуація в столиці суттєво погіршиться.

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За даними The Guardian, у разі критичного загострення ситуації розглядаються два основні сценарії релокації:

Переїзд до Львова : західні області України розглядаються як основний майданчик для збереження присутності дипломатів всередині країни.

: західні області України розглядаються як основний майданчик для збереження присутності дипломатів всередині країни. Евакуація до Польщі: у разі виникнення безпосередньої загрози для життя працівників частина представництв може тимчасово виконувати завдання з території сусідньої держави.

"Ситуація, очевидно, швидко погіршується", — сказав один із дипломатів.

Дипломати наголошують, що наразі йдеться про превентивні плани безпеки, а остаточні рішення залежатимуть від подальшого розвитку подій на фронті та інтенсивності ворожих атак на критичну інфраструктуру Києва.

Реакція МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не отримували від іноземних дипломатичних представництв повідомлень про плани переїжджати з Києва. Речник МЗС Георгій Тихий повідомив Новини.LIVE, що наразі жодних відповідних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій до відомства не надходило.

"Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували", — сказав Тихий.

Яка існує загроза для Києва

The Guardian пов'язує ці побоювання з різким посиленням російських атак на столицю України останнім часом. Так, лише цього тижня російські ракети й безпілотники вдарили по офісах, дата-центрах, школі, лікарні та одному з головних мостів столиці. Окремо РФ почала атакувати українську енергетичну інфраструктуру, зокрема теплоелектростанцію та інші енергетичні об’єкти. Унаслідок цих ударів до ранку в кількох районах Києва зникли електроенергія та водопостачання.

Окремою проблемою для Києва залишається транспорт. Після декількох ударів по Південному мосту рух ним перекрито.

Видання також звертає увагу на ситуацію з протиповітряною обороною. За даними журналістів, Київ одночасно зіткнувся з дефіцитом перехоплювачів Patriot для балістичних ракет і появою нових російських реактивних дронів, які важче збивати. Україна прискорює розгортання дронів-перехоплювачів нового покоління, однак, за словами джерел The Guardian в оборонній галузі, для масштабного застосування таких систем може знадобитися ще кілька тижнів або місяців.

Мер Києва Віталій Кличко заявив The Guardian, що столиця опинилася у "дуже драматичній ситуації" і вже не може жити так, ніби війни немає. Він також сказав, що російські атаки "розривають Київ на частини".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне змусити українців залишити столицю. За його словами, Москва хоче продемонструвати, що без контролю над Києвом нібито не існує самої України.

Нагадаємо, у Києві екстрено переглянуть схему руху мостами через пошкодження після російських ударів. Рада оборони столиці має визначити нові маршрути та можливості компенсації обмежень наземним громадським транспортом на найближчий тиждень.

Також ми писали, що 2 жовтня у Києві виникли серйозні труднощі з транспортним сполученням між лівим і правим берегами Дніпра. На тлі транспортного колапсу в Києві зросла вартість послуг таксі. За інформацією місцевих каналів, ціна окремих поїздок доходить до 2300 грн.