Посольства могут покинуть Киев: в МИД отреагировали на заявления СМИ

Усиление российских ударов по Киеву заставило западных дипломатов подготовить запасной план на случай эвакуации посольств во Львов или Польшу, сообщают инсайдеры.

В связи с риском усиления российских авиаударов по Киеву иностранные дипломаты разрабатывают планы на случай необходимости срочного выезда из столицы Украины, если РФ начнет целенаправленно атаковать иностранные дипломатические представительства. Об этом пишет британское издание The Guardian в материале от 2 октября со ссылкой на неназванных высокопоставленных дипломатов.

Как отмечает издание, западные партнеры внимательно следят за обстановкой в городе и оценивают риски для сотрудников своих дипломатических миссий.

При этом западные дипломаты публично заявляют, что планируют остаться в Киеве. Они опасаются, что их отъезд может создать впечатление, будто Украину бросают на произвол судьбы, а также стать пропагандистским аргументом для России. Однако дипломаты не исключают возможности принятия крайних мер, если ситуация с безопасностью в столице существенно ухудшится.

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По данным The Guardian, в случае критического обострения ситуации рассматриваются два основных сценария перемещения:

Переезд во Львов : западные области Украины рассматриваются в качестве основной площадки для сохранения присутствия дипломатов на территории страны.

: западные области Украины рассматриваются в качестве основной площадки для сохранения присутствия дипломатов на территории страны. Эвакуация в Польшу: в случае возникновения непосредственной угрозы жизни сотрудников часть представительств может временно выполнять задачи с территории соседнего государства.

"Ситуация, очевидно, быстро ухудшается", — сказал один из дипломатов.

Дипломаты подчеркивают, что речь сейчас идет о превентивных планах безопасности, а окончательные решения будут зависеть от дальнейшего развития событий на фронте и интенсивности вражеских атак на критически важную инфраструктуру Киева.

Реакция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не получали от иностранных дипломатических представительств сообщений о планах переезда из Киева. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий сообщил "Новости.LIVE", что на данный момент никаких соответствующих запросов или сообщений от иностранных дипломатических миссий в ведомство не поступало.

"На данный момент мы в МИД не получали никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипломатических миссий о планах переезда", — сказал Тихий.

Какая угроза существует для Киева

Издание The Guardian связывает эти опасения с резким усилением российских атак на столицу Украины в последнее время. Так, только на этой неделе российские ракеты и беспилотники нанесли удары по офисам, дата-центрам, школе, больнице и одному из главных мостов столицы. Кроме того, РФ начала атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, в частности теплоэлектростанцию и другие энергетические объекты. В результате этих ударов к утру в нескольких районах Киева пропали электричество и водоснабжение.

Отдельной проблемой для Киева остается транспорт. После нескольких ударов по Южному мосту движение по нему перекрыто.

Издание также обращает внимание на ситуацию с противовоздушной обороной. По данным журналистов, Киев одновременно столкнулся с дефицитом перехватчиков Patriot для баллистических ракет и появлением новых российских реактивных дронов, которые сложнее сбивать. Украина ускоряет развертывание дронов-перехватчиков нового поколения, однако, по словам источников The Guardian в оборонной отрасли, для масштабного применения таких систем может потребоваться еще несколько недель или месяцев.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил газете The Guardian, что столица оказалась в "очень драматической ситуации" и уже не может жить так, как будто войны нет. Он также сказал, что российские атаки "разрывают Киев на части".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится заставить украинцев покинуть столицу. По его словам, Москва хочет продемонстрировать, что без контроля над Киевом якобы не существует самой Украины.

Напомним, в Киеве в экстренном порядке пересмотрят схему движения по мостам из-за повреждений, полученных в результате российских ударов. Совет обороны столицы должен определить новые маршруты и способы компенсации ограничений в работе наземного общественного транспорта на ближайшую неделю.

Также мы писали, что 2 октября в Киеве возникли серьезные проблемы с транспортным сообщением между левым и правым берегами Днепра. На фоне транспортного коллапса в Киеве выросла стоимость услуг такси. По информации местных телеканалов, цена отдельных поездок достигает 2300 грн.