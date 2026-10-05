Удар РФ уничтожил завод лекарств КУСУМ: погиб инженер, проработавший 17 лет

4 октября Россия уничтожила завод фармацевтической компании "КУСУМ" в Сумах. В результате удара погиб работник, а выпуск жизненно важных лекарств был приостановлен.

Фармацевтический завод КУСУМ в Сумской области прекратил свою деятельность из-за российского удара. В результате было уничтожено производство. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На месте погиб сотрудник инженерного отдела Евгений Мирошниченко, проработавший в компании 17 лет. В КУСУМе это называют невосполнимой утратой для всей команды.

В настоящее время предприятие оценивает масштабы разрушений. Приоритетом остается поддержка и обеспечение пациентов необходимыми препаратами. Стоит отметить, что помимо Украины заводы также работают в индийских городах Индоре и Бхивади. Это позволит продолжить поставки в страну при условии, что не возникнет искусственных регуляторных препятствий.

Видео дня

Фармацевтическая компания недавно лишилась склада в результате российского удара, а теперь — и завода.

"Завод в Сумах разрушен. Но КУСУМ продолжает работать ради людей, которые ежедневно нуждаются в наших лекарствах", — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что россияне систематически наносят удары по украинской фармацевтической инфраструктуре. Недавно под ударом оказался склад одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств в Одессе, и это не единственный подобный случай за последний месяц.

Кроме того, мы сообщали, что в Борисполе Киевской области после удара реактивных дронов РФ вспыхнул пожар. По сообщениям в сети, горели, возможно, склады фармацевтическо-косметической компании, а на видео с места происшествия видны столбы дыма.