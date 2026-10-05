Удар РФ знищив завод ліків КУСУМ: загинув інженер, який пропрацював 17 років

Росія знищила завод фармацевтичної компанії КУСУМ у Сумах 4 жовтня. Внаслідок удару загинув працівник, а випуск життєво необхідних ліків зупинився.

Фармацевтичний завод КУСУМ на Сумщині припинив свою діяльність через російський удар. Внаслідок цього було знищено виробництво. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

На місці загинув співробітник інженерного відділу Євген Мірошниченко, який пропрацював у компанії 17 років. У КУСУМі це називають непоправною втратою для всієї команди.

Наразі підприємство оцінює масштаби руйнування. Пріоритетом залишається підтримка та забезпечення пацієнтів необхідними препаратами. Варто зазначити, що крім України заводи також працюють в індійських містах Індора та Бхіваді. Це дозволить продовжити постачання до країни, за умови якщо не виникне штучних регуляторних перешкод.

Видео дня

Фармацевтична компанія нещодавно втратила склад внаслідок російського удару, а тепер – завод.

"Завод у Сумах зруйновано. Але КУСУМ продовжує працювати заради людей, які щодня потребують наших ліків", — ідеться в заяві компанії.

Раніше повідомлялося, що росіяни системно б'ють по українській фармацевтичній інфраструктурі. Нещодавно під ударом опинився склад одного з найбільших дистриб'юторів ліків в Одесі, і це не єдиний такий випадок за останній місяць.

Крім того, ми писали, що в Борисполі на Київщині після удару реактивних дронів РФ спалахнула пожежа. За повідомленнями в мережі, горіти могли склади фармацевтично-косметичної компанії, а на відео з місця видно стовпи диму.