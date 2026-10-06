В Сухопутных войсках ВСУ создали Дронные силы: что известно о нововведении

В Сухопутных войсках ВСУ официально созданы Дронные силы. Это не новый род войск, а сквозная система, благодаря которой дроны обеспечивают до 80 % поражений живой силы противника и 70 % всей разведки.

В Киеве, в агентстве "Укринформ", представили "Дронные силы" Сухопутных войск ВСУ. Это не новый род войск, а сквозная система, в которой подразделения беспилотных систем интегрированы во все компоненты войск. Как отмечают в ведомстве, дроны обеспечивают до 80% поражений живой силы противника, 70% разведки и до 90% логистики на передовой.

Начальник управления беспилотных систем командования Сухопутных войск Андрей Остапенко пояснил, что речь идет не об одном средстве, а о множестве подразделений и платформ. За каждым поражением стоит целая команда: кто-то готовит пилота, кто-то планирует миссию, кто-то обеспечивает средствами. Подразделения БПС есть в общевойсковых, артиллерийских, разведывательных частях и подразделениях поддержки, работают и в обороне, и в наступлении.

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"Сегодня дроны на передовой выполняют львиную долю всей боевой работы. Цифры говорят сами за себя: до 80 % поражений живой силы противника и 70 % всей разведки — это работа дронов. Более того, дроны взяли на себя до 90% логистики на передовой и обеспечивают половину всех эвакуаций раненых из-под обстрела. Дроны перестали быть экспериментом. Они стали основой боевой мощи Сухопутных войск", — отметили во время презентации участники мероприятия.

В воздухе задействована линейка от ударных FPV и тяжёлых бомбардировщиков до дальнобойных разведывательных самолётов и систем среднего удара. На земле — ударные, логистические и эвакуационные платформы. Выстроена четкая вертикаль: рота БПС в каждом батальоне, батальон БПС в каждой бригаде, полк БПС в каждом корпусе. Все начиналось с "свадебных дронов", которые пехота приспособила для разведки и самодельных сбросов.

Большинство задач, которые раньше выполняли люди, теперь берут на себя дроны и роботизированные комплексы: доставка боеприпасов, медицинская эвакуация, минирование. Но техника не заменяет человека на передовой, а меняет то, как он ведет бой.

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