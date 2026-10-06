У Сухопутних військах ЗСУ створили Дронові сили: що відомо про нововведення

У Сухопутних військах ЗСУ офіційно створили Дронові сили. Це не новий рід військ, а наскрізна система, завдяки якій дрони дають до 80% уражень живої сили ворога та 70% усієї розвідки.

У Києві, в агенції Укрінформ, представили Дронові сили Сухопутних військ ЗСУ. Це не новий рід військ, а наскрізна система, у якій підрозділи безпілотних систем вбудовані в усі складові війська. Як зазначають у відомстві, дрони дають до 80% уражень живої сили ворога, 70% розвідки та до 90% логістики переднього краю.

Начальник управління безпілотних систем командування Сухопутних військ Андрій Остапенко пояснив, що ідеться не про один засіб, а про безліч підрозділів і платформ. За кожним ураженням стоїть ціла команда: хтось готує пілота, хтось планує місію, хтось забезпечує засобами. Підрозділи БПС є в загальновійськових, артилерійських, розвідувальних частинах і підрозділах підтримки, працюють і в обороні, і в наступі.

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"Сьогодні дрони на передовій виконують левову частку всієї бойової роботи. Цифри говорять самі за себе: до 80% уражень живої сили противника та 70% усієї розвідки — це робота дронів. Понад те, дрони перебрали на себе до 90% логістики переднього краю і забезпечують половину всіх евакуацій поранених з-під вогню. Дрони перестали бути експериментом. Вони стали основою бойової могутності Сухопутних військ", — зазначили під час презентації учасники заходу.

У повітрі працює лінійка від ударних FPV і важких бомберів до далекобійних розвідкрил та систем middle strike. На землі – ударні, логістичні та евакуаційні платформи. Вибудувана чітка вертикаль: рота БПС у кожному батальйоні, батальйон БПС у кожній бригаді, полк БПС у кожному корпусі. Усе починалося з "весільних дронів", які піхота пристосувала для розвідки й саморобних скидів.

Більшість завдань, які раніше виконували люди, тепер беруть на себе дрони й роботизовані комплекси: підвезення боєприпасів, медевак, мінування. Але техніка не замінює людину на передовій, а змінює те, як вона веде бій.

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