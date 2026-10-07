Впервые за 8 лет: в столицу Украины прибыли военные представители всех 32 стран НАТО

Военный комитет НАТО после восьмилетнего перерыва прибыл в Киев. Делегаты всех 32 стран Альянса проведут переговоры с руководством Генерального штаба ВСУ.

В столицу прибыла делегация, в состав которой вошли военные представители каждого из 32 государств НАТО. Предыдущий подобный визит состоялся восемь лет назад. О приезде сообщил глава Военного комитета Альянса, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

По его словам, программа визита предусматривает переговоры с руководством Генерального штаба ВСУ. Стороны обсудят ситуацию на фронте и дальнейшие формы помощи государству.

"После восьмилетнего перерыва военный комитет НАТО вновь прибывает в Киев с официальным визитом. Этот визит является выполнением обещания, которое я дал главнокомандующему Вооружёнными Силами Украины Михаилу Драпатому во время нашей последней беседы в августе этого года", – сообщил адмирал.

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Драгоне подчеркнул, что сам факт прибытия комитета свидетельствует об укреплении взаимодействия между Альянсом и Украиной.

"Перед лицом продолжающейся агрессии России против Украины и её безрассудных гибридных действий в странах НАТО мы непоколебимо стоим плечом к-плечом с Украиной в героической защите её суверенитета, территориальной целостности и будущего её народа", – подчеркнул он.

Адмирал также отметил, что объемы помощи со стороны Альянса продолжают расти. В то же время он возложил на Москву ответственность за диверсии, атаки в киберпространстве и вторжения в воздушное пространство государств-членов.

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