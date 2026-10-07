Вперше за 8 років: до столиці України прибули військові представники всіх 32 країн НАТО

Військовий комітет НАТО після восьмирічної перерви приїхав до Києва. Делегати всіх 32 держав Альянсу проведуть переговори з керівництвом Генерального штабу ЗСУ.

До столиці прибула делегація, до складу якої увійшли військові представники кожної з 32 держав НАТО. Попередній подібний візит відбувався вісім років тому. Про приїзд повідомив очільник Військового комітету Альянсу, адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

За його словами, програма перебування передбачає переговори з керівництвом Генерального штабу ЗСУ. Сторони обговорять ситуаці. на фронті та подальші формати допомоги державі.

"Після восьмирічної перерви військовий комітет НАТО повертається до Києва з офіційним візитом. Цей візит є виконанням обіцянки, яку я дав головнокомандувачу Збройних Сил України Михайлу Драпатому під час нашої останньої розмови в серпні цього року", – повідомив адмірал.

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Драгоне наголосив, що сам факт прибуття комітету свідчить про зміцнення взаємодії між Альянсом та Україною.

"Перед обличчям тривалої агресії Росії проти України та її безрозсудних гібридних дій у країнах НАТО ми непохитно стоїмо пліч-о-пліч з Україною в героїчному захисті її суверенітету, територіальної цілісності та майбутнього її народу", – підкреслив він.

Адмірал також зазначив, що обсяги допомоги з боку Альянсу продовжують нарощуватися. Водночас він поклав на Москву відповідальність за диверсії, атаки в кіберпросторі та вторгнення в повітряний простір держав-членів.

Раніше ми писали, що з боку Білорусі латвійський кордон перетнула група озброєних людей у масках – про це повідомляли медіа. Правоохоронці Латвії пояснили інцидент супроводом нелегальних мігрантів і не побачили в ньому російського сліду. Попри це військові визнали, що про ризик гібридної атаки на країну Альянсу забувати не можна.

Крім того, ми розповідали, що російські безпілотники вже б'ють по цивільних суднах неподалік узбережжя держав НАТО. Протягом двох діб під удари потрапили кораблі біля Румунії та у виключній економічній зоні Болгарії, причому одне судно пішло на дно. Видання Фокус розбиралося, навіщо Кремль переносить атаки ближче до берегів Альянсу й наскільки далеко НАТО готове терпіти такі дії без прямої відповіді.