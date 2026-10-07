Путин готовит нападение на НАТО: эксперт назвал страну, которая может стать первой мишенью

Россия всё чаще испытывает терпение Европы гибридными методами, и следующим шагом может стать ограниченный военный удар по одной из стран Альянса. О таком сценарии пишет The New York Times со ссылкой на профессора военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренса Фридмана.

Кремль всё чаще испытывает терпение Европы гибридными методами, и следующим шагом может стать ограниченный военный удар по одной из стран Альянса. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на профессора военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренса Фридмана. Эксперт считает, что Москва уже вышла за рамки классических гибридных операций, а отсутствие крупной трагедии до сих пор — в основном счастливая случайность.

России приписывают запуски беспилотников над Европой, разведку вблизи стратегических объектов и ряд диверсий. Часть этих инцидентов могла привести к гибели людей. То, что этого не произошло, эксперт объясняет скорее стечением обстоятельств, чем осторожностью Кремля.

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Среди вероятных вариантов Фридман называет ограниченное нападение на одно из прибалтийских государств. Чаще всего в этом контексте упоминают Эстонию. Логика Москвы могла бы быть такой: неожиданно напасть на НАТО, спровоцировать споры вокруг применения статьи 5 и заставить Европу сократить помощь Киеву.

Однако для самой России такая авантюра обходится слишком дорого. Подготовку к удару западные спецслужбы, скорее всего, раскрыли бы заранее, а страны, которые попали бы под атаку, защищались бы независимо от того, как быстро Альянс примет коллективное решение. Локальная операция в таких условиях легко переросла бы в крупную войну.

Эксперт вспоминает о начале полномасштабного вторжения в Украину. Тогда Путин переоценил возможности своей армии и надеялся быстро взять Украину под контроль. Новое нападение, только уже на европейское государство, Фридман трактует не как демонстрацию силы, а как отчаянную попытку Кремля переломить ход событий в свою пользу.

Фрадман даёт совет НАТО: нарастить разведывательные возможности, выстроить защиту от гибридных атак и ускорить перевооружение. В то же время военную и финансовую помощь Украине следует не сокращать, а увеличивать, чтобы Москва поняла, что её стратегия давления не приносит результата.

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