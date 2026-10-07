Путін готує напад на НАТО: експерт назвав країну, яка може стати першою мішенню

Росія дедалі частіше випробовує терпіння Європи гібридними методами, і наступним кроком може стати обмежений військовий удар по одній із країн Альянсу. Про такий сценарій пише The New York Times, посилаючись на професора військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренса Фрідмана.

Кремль дедалі частіше випробовує терпіння Європи гібридними методами, і наступним кроком може стати обмежений військовий удар по одній із країн Альянсу. Про це пише The New York Times, посилаючись на професора військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренса Фрідмана. Посадовець вважає, що Москва вже вийшла за межі класичних гібридних операцій, а відсутність великої трагедії досі – здебільшого щаслива випадковість.

Росії приписують запуски безпілотників над Європою, розвідку поблизу стратегічних об'єктів і низку диверсій. Частина цих інцидентів могла закінчитися смертю людей. Те, що цього не сталося, експерт пояснює скоріше збігом обставин, ніж обережністю Кремля.

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Серед імовірних варіантів Фрідман називає обмежений напад на одну з балтійських держав. Найчастіше в такому контексті згадують Естонію. Логіка Москви могла б бути такою: зненацька напасти на НАТО, спровокувати суперечки навколо застосування статті 5 і змусити Європу скоротити допомогу Києву.

Проте для самої Росії така авантюра має надто високу ціну. Підготовку до удару західні спецслужби, найімовірніше, викрили б заздалегідь, а країни, які потрапили б під атаку, захищалися б незалежно від того, як швидко Альянс ухвалить колективне рішення. Локальна операція за таких умов легко переросла б у велику війну.

Експерт згадує початок повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді Путін надто високо оцінив спроможності своєї армії та сподівався швидко взяти Україну під контроль. Новий напад, тільки вже на європейську державу, Фрідман трактує не як сигнал сили, а як відчайдушну спробу Кремля переламати хід подій на свою користь.

Фрадман ділиться порадою для НАТО: наростити розвідувальні можливості, вибудувати захист від гібридних атак і прискорити переозброєння. Водночас військову та фінансову допомогу Україні слід не згортати, а збільшувати, щоб Москва побачила, що її стратегія тиску не дає результату.

Раніше повідомлялося, що заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук написала в соцмережах про те, що миру в найближчій перспективі не варто очікувати. Її допис зібрав кілька десятків коментарів, автори яких переконують: війна триває не через Путіна та росіян, які прагнуть вбивати українців, а через київську владу.

Крім цього, президент США Дональд Трамп анонсував розмову з російським лідером Володимиром Путіним щодо ймовірного спалаху чуми в сибірському науково-дослідному інституті. Очільник Білого дому не виключив, що Вашингтон надасть Росії допомогу, а деталі обіцяв розкрити після консультацій із розвідкою.