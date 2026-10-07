"Миру не буде": Верещук висловилась щодо війни РФ та викликала хвилю критики в українців

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук висловилась у мережі щодо відсутності миру у найближчому майбутньому. Під дописом з'явилось кілька десятків коментарів, у яких вважають, що, виявляється, війна не через Путіна та росіян, які хочуть воювати та убивати українців, а через владу в Києві.

Допис Верещук з позицією щодо війни РФ проти України та шансів на швидке завершення війни з'явився на сторінці Facebook опівдні 6 жовтня. Посадовиця написала, що не слід очікувати миру у "осяжному майбутньому". Після цього вона пояснила, що Путін та росіяни хочуть "зламати наш внутрішній стрижень" і що виконання вимог капітуляції покаже, що українці підкорились.

Заступниця керівника Офісу президента наголосила, що не хоче продовження війни й що вона "не хоче брехати". На її думку, українці повинні глянути реально на життя і не перебувати в ілюзіях щодо шансів на швидкий мир. Верещук пояснила, що слід "зміцнювати тил" і що це особливо важливо у війні на виснаження, яку РФ веде проти українців.

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"В осяжному майбутньому миру не буде. Незалежно від того, наскільки ми цього хочемо. Треба прийняти цю реальність і відповідно будувати життя", — написала політикиня.

Скандал з Верещук — публікація на Facebook щодо війни РФ, 6 жовтня Фото: Скриншот

Ірина Верещук — політикиня та колишня народна депутатка від партії "Слуга народу", яка була міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій й на сьогодні обіймає посаду заступниці глави Офісу президента.

Скандал з Верещук — реакція українців

Протягом доби під дописом Верещук з'явилось пів сотні коментарів та понад 200 реакцій. При цьому близько 120 реакцій — позитивні та підтримуючі, але є майже 70 негативних. Серед коментарів найбільше "вподобайок" отримали критичні тези. Найпопулярніший, який набрав 51 "вподобайку" — від Анни Литвинової, яка написала, що війна — це "вигідний бізнес зажерливих чиновників", яким не вигідне завершення війни. Також популярний коментар від Володимира Бобилєва, який протягом кількох хвилин отримав майже 50 "вподобайок" (на момент публікації новини): російською мовою він написав, що не президенту і не Верещук вирішувати долю "нас, українців". В інших дописах — дорікання щодо дій української влади перед 2022 роком щодо неможливості війни, висміювання та критика тез про "незламність", припущення, що президентській партії вигідна війна і що вона "не прислухається до простих українців". Також Верещук обзивали, дорікали корупціонерами та дітьми депутатів, які не воюють. Коментатор Валерій Войтенко з Борисполя написав, що "Росія не зупиниться поки не задушить в зародку фашизм нацизм в Україні".

Якщо глянути на акаунти, які розкритикували позицію Верещук та отримали підтримку інших користувачів соцмереж, то можна побачити, що найпопулярніший коментар — від особи, останній допис якої датований 2020 роком. Тим часом інші топ-коментатори — реальні люди, які живуть у Полтаві, Білій Церкві, Києві тощо. Втім, є і закриті профілі від осіб, які приховують свою активність у мережі.

Зазначимо, заява Верещук з'явилась через п'ять днів після виступу нардепа Олексія Гончаренка, який запропонував піти назустріч російському диктатору в надії, що це завершить війну. Під дописом нардепа з ідеєю капітуляції — понад тисячу схвальних реакцій. Політик запропонував скасувати санкції проти РФ та припустив, що після цього росіяни перестануть бити по Україні, розблокують Чорне море та зупиняться на Донбасі. 5 жовтні партія "Європейська солідарність" відреагувала на позицію Гончаренка та почала процедуру виключення його з фракції.

Нагадуємо, в ніч на 7 жовтня ЗС РФ завдала масованого ракетного удару по Україні та убила 14 людей у Прилуках, двох — у Києві, двох — у Кременчуку. Тим часом за кілька годин до цього Гончаренко опублікував реакцію на виключення з фракції й ще раз повторив, що потрібно домовлятись з РФ.