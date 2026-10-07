"Мира не будет": Верещук высказалась о войне РФ и вызвала волну критики у украинцев

Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук высказалась в сети по поводу отсутствия мира в ближайшем будущем. Под постом появилось несколько десятков комментариев, в которых высказывается мнение, что, оказывается, война происходит не из-за Путина и россиян, которые хотят воевать и убивать украинцев, а из-за власти в Киеве.

Пост Верещук с изложением позиции по поводу войны РФ против Украины, а также шансов на скорейшее завершение войны, появился на странице в Facebook в полдень 6 октября. Чиновница написала, что не стоит ожидать мира в "обозримом будущем". После этого она пояснила, что Путин и россияне хотят "сломать наш внутренний стержень" и что выполнение требований о капитуляции покажет, что украинцы подчинились.

Заместитель главы Офиса президента подчеркнула, что не хочет продолжения войны и что она "не хочет лгать". По её мнению, украинцы должны трезво смотреть на жизнь и не питать иллюзий относительно шансов на скорый мир. Верещук пояснила, что следует "укреплять тыл" и что это особенно важно в войне на истощение, которую РФ ведёт против украинцев.

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"В обозримом будущем мира не будет. Независимо от того, насколько мы этого хотим. Нужно принять эту реальность и соответственно строить свою жизнь", — написала политик.

Скандал с Верещук — публикация в Facebook о войне с РФ, 6 октября Фото: Скриншот

Ирина Верещук — политик и бывшая народная депутатка от партии "Слуга народа", которая занимала должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и в настоящее время является заместителем главы Офиса президента.

Скандал с Верещук — реакция украинцев

За сутки под постом Верещук появилось полсотни комментариев и более 200 реакций. При этом около 120 реакций — положительные и поддерживающие, но есть почти 70 отрицательных. Среди комментариев больше всего "лайков" получили критические высказывания. Самый популярный, набравший 51 "лайк", — от Анны Литвиновой, которая написала, что война — это "выгодный бизнес алчных чиновников", которым невыгодно завершение войны. Также популярен комментарий Владимира Бобылева: получил почти 50 "лайков" (на момент публикации новости) за тезис на русском языке о том, что не президенту и не Верещук решать судьбу "нас, украинцев". В других комментариях — упреки в адрес действий украинской власти в преддверии 2022 года в связи с невозможностью войны, высмеивание и критика тезисов о "несокрушимости", предположения, что президентской партии выгодна война и что она "не прислушивается к простым украинцам". Также Верещука обзывали, упрекали в коррупции и упрекали "детьми депутатов, которые не воюют". Комментатор Валерий Войтенко из Борисполя написал, что "Россия не остановится, пока не задушит в зародыше фашизм и нацизм в Украине".

Если взглянуть на аккаунты, которые раскритиковали позицию Верещук и получили поддержку других пользователей соцсетей, то можно заметить, что самый популярный комментарий — от пользователя, последнее сообщение которого датировано 2020 годом. Между тем другие топ-комментаторы — реальные люди, проживающие в Полтаве, Белой Церкви, Киеве и т. д. Впрочем, есть и закрытые профили от лиц, скрывающих свою активность в сети.

Отметим, что заявление Верещук появилось через пять дней после выступления народного депутата Алексея Гончаренко, который предложил пойти навстречу российскому диктатору в надежде, что это положит конец войне. Под постом народного депутата с идеей капитуляции — более тысячи одобрительных реакций. Политик предложил отменить санкции против РФ и предположил, что после этого россияне перестанут наносить удары по Украине, разблокируют Чёрное море и остановятся на Донбассе. 5 октября партия "Европейская солидарность" отреагировала на позицию Гончаренко и начала процедуру исключения его из фракции.

Напоминаем, что в ночь на 7 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине и убили 14 человек в Прилуках, двух — в Киеве, двух — в Кременчуге. Между тем за несколько часов до этого Гончаренко опубликовал реакцию на исключение из фракции и еще раз повторил, что нужно договариваться с РФ.