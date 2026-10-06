"Не предлагаю сдаться": Гончаренко впервые отреагировал на исключение из фракции ЕС (видео)

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал первые комментарии после решения партии "Европейская солидарность", которая планирует исключить его из фракции в Верховной Раде. Политик не изменил своих ранее озвученных тезисов и повторил, что следует договариваться с Путиным. Какие аргументы привёл член оппозиционной политической силы украинского парламента?

Заявление Гончаренко появилось вечером 6 октября, через сутки после решения "ЕС". В почти шестиминутном видео он пояснил, что с РФ можно договориться о перемирии, например, в Черном море, поскольку ранее, в 2022 году, удалось договориться о зерновом коридоре. По мнению Гончаренко, нынешняя украинская власть прилагает недостаточно усилий, не ведет активных переговоров, поэтому Путин и не соглашается на перемирие.

Скандал с Гончаренко — оправдание после заявления "ЕС"

Гончаренко начал с того, что напомнил о своих нападках на военных ТЦК и о том, что, якобы, только сегодня об этом начали серьезно говорить. Далее он пояснил, что к переговорам о перемирии следует привлечь Турцию, Индию, арабские страны и что из-за давления общества у власти должно "гореть под ногами". Народный депутат пояснил, что его позиция заключается не в том, чтобы "сдаться", а в том, чтобы "искать путь к миру".

Видео дня

Скандал с Гончаренко — народный депутат о исключении из "ЕС", 6 октября Фото: Скриншот

Скандал с Гончаренко — высказывания народного депутата о мире и переговорах, 6 октября Фото: Скриншот

Скандал с Гончаренко — что произошло

Отметим, что Фокус писал о скандале с Гончаренко, разразившемся после заявления народного депутата о переговорах с РФ. Среди тезисов народного депутата, прозвучавших 2 октября, — предложения об уступках, на которые должна пойти Украина по требованию Путина. Речь шла о том, что можно отменить введенные против россиян санкции, а они в свою очередь якобы перестанут наносить удары по территории Украины, разблокируют Черное море и согласятся на остановку линии боевых действий в пределах Донецкой области. Позицию политика поддержали, например, народный депутат от партии "Слуги народа" Даниил Гетманцев и мэр Харькова Игорь Терехов.

Вечером 5 октября пресс-служба политической силы "Европейская солидарность", к которой принадлежит народный депутат, опубликовала заявление по поводу скандальных высказываний Гончаренко. Отмечается, что члены партии придерживаются ценностей и взглядов, которые, как выяснилось в 2026 году, расходятся с его взглядами. В партии "ЕС" не уточнили, какое именно решение приняли, но речь может идти об исключении из фракции в Верховной Раде. Отметим, что согласно регламенту Верховной Рады, сначала члены фракции должны поддержать исключение, а затем это решение должно быть оглашено на первом заседании парламента (13 октября): Гончаренко перейдет в статус внефракционного депутата после официального объявления спикера Руслана Стефанчука.

Напоминаем, что после скандала с Гончаренко Фокус собрал мнения политологов, которые объяснили, почему народный депутат и партия пошли на соответствующие шаги, завершившиеся решением об исключении из фракции (но не из партии).