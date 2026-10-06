"Не пропоную здатися": Гончаренко вперше відреагував на виключення з фракції ЄС (відео)

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував перші коментарі після рішення партії "Європейська солідарність", яка планує виключити його з фракції у Верховній Раді. Політик не змінив проголошених раніше тез та повторив, що слід домовлятись з Путіним. Які аргументи навів член опозиційної політичної сили українського парламенту?

Заява Гончаренка з'явилась увечері 6 жовтня, через добу після рішення "ЄС". На майже шестихвилинному відео він пояснив, що з РФ можна домовитись щодо перемир'я, наприклад, у Чорному морі, бо раніше, у 2022 році, вдалось домовитись про зерновий коридор. На думку Гончаренка, нинішня українська влада замало старається, не веде активних переговорів, тому Путін і не погоджується на перемир'я.

Скандал з Гончаренком — виправдання після заяви "ЄС"

Гончаренко почав з того, що нагадав про свої напади на військових ТЦК і про те, що начебто лише сьогодні про це почали серйозно говорити. Далі пояснив, що до переговорів щодо перемир'я слід долучити Туреччину, Індію, арабські країни й що від тиску суспільства у влади повинно "горіти під ногами". Нардеп пояснив, що його позиція — не про те, що "здатися", а про те, щоб "шукати шлях до миру".

Видео дня

Скандал з Гончаренком — нардеп про виключення з "ЄС", 6 жовтня Фото: Скриншот

Скандал з Гончаренком — тези нардепа про мир та переговори, 6 жовтня Фото: Скриншот

Скандал з Гончаренком — що сталось

Зазначимо, Фокус писав про скандал з Гончаренком, який розгорівся після заяви нардепа щодо переговорів з РФ. Серед тез народного депутата, які пролунали 2 жовтня, — пропозиції поступок, на які повинна піти України на вимогу Путіна. Ішлося про те, що можна скасувати накладені на росіян санкції, а вони натомість начебто перестануть бити по території України, розблокують Чорне море та погодяться на зупинку лінії боїв у межах Донецької області. Позицію політика підтримали, наприклад, нардеп "Слуг народу" Данило Гетманцев та міський голова Харкова Ігор Терехов.

Увечері 5 жовтня пресслужба політичної сили "Європейська солідарність", що якої належить нардеп, опублікувала заяву щодо скандальних тез Гончаренка. Наголошується, що члени партії мають цінності та погляди, які, як з'ясувалось у 2026 році, розходяться з його поглядами. У партії "ЄС" не уточнили, яке саме рішення прийняли, але може іти мова про виключення з фракції у Верховній Раді. Зауважмо, згідно з регламентом Верховної Ради, спершу члени фракції мали підтримати виключення, а далі це рішення має бути оголошене на першому засіданні парламенту (13 жовтня): Гончаренко перейде у статус позафракційного після офіційного оголошення спікера Руслана Стефанчука.

Нагадуємо, після скандалу з Гончаренком Фокус зібрав думки політологів, які пояснили, чому нардеп та партія пішли на відповідні кроки, які завершились рішенням щодо виключення з фракції (не з партії).