Скандал, виключення з "ЄС" і ставка на мир: навіщо Олексій Гончаренко пішов ва-банк

Заявления Алексея Гончаренко о переговорах с Россией и взаимных уступках вызвали политический скандал: президент раскритиковал его позицию, "Европейская солидарность" отмежевалась, а эксперты заговорили о возможном запуске собственной "Партии мира". Фокус разбирался, почему нардеп выбрал именно этот момент и есть ли в обществе запрос на такую политическую силу.

Скандалом прошлой недели стали призывы народного депутата Алексея Гончаренко добиться мира с РФ путём переговоров, которые прозвучали после атак на столичные мосты. Нардеп написал в своём телеграм-канале, что, по его мнению, Украина находится в крайне тяжёлом положении: война истощает людей, экономику и инфраструктуру, а ставка на новое "чудо-оружие" не решает проблему. Он предлагает исходить из реальности и добиваться мира через переговоры с Россией, даже если для этого придётся идти на взаимные уступки.

В частности, Гончаренко предлагает договариваться о прекращении ударов по городам, портам, предприятиям и энергетике, а также рассмотреть возможность нейтрального статуса Украины вместо вступления в НАТО при сохранении сотрудничества с Альянсом.

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Он также считает возможным использовать вопрос санкций против России как предмет переговоров. В целом его идея заключается в том, чтобы шаг за шагом заключать конкретные договорённости, снижать интенсивность войны, сохранять людей и экономику и в итоге прийти к миру.

Он призывает украинские власти и общество признать реальность такой, какой она является, по мнению самого Гончаренко.

"Мы находимся в паритете. Поэтому выход один — договариваться. Договариваться — значит идти друг другу навстречу. Я понимаю, что это больно, но другого выхода нет. Кто-то должен серьёзно поговорить с людьми. И кто-то наконец должен сказать правду. Хватит уже о силе, несокрушимости и стойкости", — написал народный депутат.

После заявлений нардепа мнения разделились: многие обвинили Гончаренко в измене и пророссийской позиции, но некоторые его поддержали — преимущественно менее публичные люди в социальных сетях. Да что там говорить, если даже президент отреагировал на заявления Гончаренко о необходимости шаг за шагом договариваться с Россией.

Зеленский отметил, что свобода слова — это нормально, но назвал такие заявления "ненормальными посылами" и подчеркнул необходимость единства в стране. По словам президента, Украина не должна "прогибаться под Путина и Россию", поскольку это может привести к её разрушению. Он также призвал не сеять панику и хаос, подчеркнув, что Россия именно этого и добивается.

А партия "Европейская солидарность" и вовсе открестилась от своего члена. Там заявили, что не поддерживают позицию народного депутата Алексея Гончаренко и поэтому не будут продолжать с ним "политический путь". Речь может идти об исключении народного депутата из фракции и партии.

Хейтерам в соцсетях Гончаренко ответил так: "Если рассматривать Украину как страну, в которой ты сам хочешь жить и хочешь, чтобы жили твои дети, — ты будешь стремиться максимально её сохранить. И выберешь более осторожную стратегию. Если же Украина для тебя — временное явление, можно играть в "мощь", "несокрушимость", "войну до последнего" и "парад в Москве". Ставки высоки, риски высоки, но тебе, в конце концов, какая разница?"

Гончаренко внёс вклад в будущий политический проект

Мнения политологов насчёт заявлений о мире разделились, хотя многие отмечают, что момент Алексей Гончаренко выбрал удобный. И не случайно завёл разговор о переговорах, об их условиях и об угрозах Украине. По мнению политолога Олега Постернака, ситуация в Украине этой осенью складывается в сторону роста той части общества, которая хотела бы ускорения мирных переговоров и прекращения огня. Очевидно, что это результат и коллективного стресса, и психологической усталости в Украине.

"Рано или поздно должны были появиться политики и блогеры, которые попытались бы предложить этой части общества тезисы, способные получить запрос, поднять актуальность и соответствовать ожиданиям. Поэтому Гончаренко выступил с таким контрнарративом, не характерным для большинства политиков и депутатов. Собственно, это и привело к его исключению из фракции "ЕС", при том что часть фракции пыталась избежать раскола внутри. Они не хотели терять Гончаренко, потому что он довольно активный депутат", — подчеркнул в комментарии Фокусу политолог.

Тем не менее, по мнению эксперта, Гончаренко давно работает на себя. Он ушёл в автономное плавание. Это видно по активности с расширением его Гончаренко-центров — сейчас по всей Украине и даже в Киеве. Он, скорее всего, нашёл спонсоров.

"Гончаренко активно вкладывается в будущий отдельный политический проект. Тот, который подхватит электорат экс-ОПЗЖ и даст какой-то концепт мира. Возглавить так называемую условную партию мира. Но он с этим будет конкурировать с другим проектом — Терехова-Гетманцева. За которыми, как говорят, стоит Арахамия. Здесь можно наблюдать конкуренцию двух потенциальных политических групп влияния. То, что он сейчас это высказал, — тоже из ожиданий, что народ ждёт, что надо что-то делать", — отметил Постернак.

Обвинения Гончаренко в том, что за ним стоит Россия, что поэтому, когда он ездил в Москву, его не арестовали, беспочвенны, как считает политолог: СБУ очень быстро вскрыла бы факт наличия какого-то иностранного или российского финансового влияния. Поэтому вряд ли за этим стоят деньги России. За этим стоят деньги спонсоров, которые Гончаренко имеет, и он приступает к реализации своего политического проекта, который при этом не будет мешать Порошенко. Порошенко остаётся на патриотическом поле, Гончаренко работает на другом — на бывшем электорате ОПЗЖ.

Если посадят Гончаренко, сделают из него икону

В том, что скоро появится запущенный Гончаренко проект под условным названием "Партия мира" или "Партия завершения войны", не сомневается политолог Руслан Бортник. И с этим, по его словам, связано его заявление.

"Я думаю, что он видит социологию, внутреннее настроение в обществе и собирается это использовать. Возможно, он получает какие-то местные сигналы со стороны американской администрации, со стороны западных. Он, конечно, видит, что происходит в Киеве и в Одессе, из которой он родом. А Одесса — один из наиболее страдающих от российских варварских атак городов. И поэтому, я думаю, это сложилось вот в такую позицию", — отмечает Фокусу политический эксперт.

Реакция на Гончаренко тоже интересна. С одной стороны, его исключили из "Европейской солидарности", что означает, что "ЕС" не планирует позиционировать себя как "Партия мира". Она планирует позиционироваться дальше политически как "Партия победы". Несмотря на то, что Пётр Порошенко во время президентства подписывал первые и вторые Минские соглашения, в них были ключевые элементы того, что говорит Гончаренко. А именно — было и о правах русскоязычных, поднимался вопрос об ЕС и НАТО.

"Там была интересная модель, которая предусматривает место Украины примерно такое, какое и описывал Гончаренко. Но очевидно, что "Европейская солидарность" хочет быть "Партией победы", а не "Партией мира". И поэтому она мягко, но отказывается от Гончаренко", — подчёркивает Бортник.

С другой стороны, по словам политолога, за такие взгляды где-то год или два назад можно было загреметь в тюрьму или попасть в какие-то чёрные списки. Сейчас реакция на Гончаренко немного другая. Возможно, связана с тем, что и сам Гончаренко очень много сделал для патриотического мейнстрима последние годы. А возможно, все же все чувствуют, что сейчас посадить Гончаренко или каким-то образом его репрессировать — это означает сделать из него определённую икону. То есть общественные настроения изменились. И это означает дать Гончаренко огромную аудиторию.

"Именно поэтому реакция была довольно осторожная. Против выступил президент, но относительно никакими словами, не называя никого конкретного. "Европейская солидарность" отмежевалась, но отметила, что она не перечёркивает все результаты предыдущих лет сотрудничества. Ну и видим, что этот диалог продолжается. Эта общая реакция показывает, что общество стремится к этому в этом году, а элиты пока не готовы. Мало кто готов дискутировать с Гончаренко и доказывать, что он неправ или он прав", — констатирует Бортник.

Кластерное перемирие не выгодно ни Москве, ни Киеву

При этом, как отметил политолог, в заявленном Гончаренко практически нет ничего нового. Хотя они очень эмоционально оформлены и там есть неприятные вещи вроде "Украина проигрывает войну". Но по большому счёту то, что он говорит, — модель кластерного, постепенного, шаг за шагом перемирия, это то, о чём говорит и Зеленский.

"Модель Гончаренко — это то, что сейчас делает украинская власть, что не поддерживается в Москве. Такие модели пошаговых перемирий. И очень странно, кстати, что радикальная позиция московского правительства совпадает с радикальной позицией наших радикалов. И те, и эти категорически против пошаговых перемирий", — подчёркивает политолог.

С одной стороны, от Гончаренко дистанцируются, и публичных друзей и партнёров у него стало меньше. С другой стороны, репрессий против него нет, но и готовности вести с ним диалог тоже нет. А это серьёзные вопросы, которые требуют открытого публичного обсуждения.

"Я, например, считаю, что модель, которую озвучил Гончаренко, не очень эффективна. Но и диалога нет. Элиты не готовы к этому диалогу. Общество, в целом, больше, мне кажется, поддерживает этот диалог и поддерживает многие из тех позиций, которые высказывает Гончаренко", — отмечает Бортник.

То, что "Европейская солидарность" исключила Гончаренко, означает, что Гончаренко, у которого есть ресурс и своя сеть из "Гончаренко-центров", сейчас имеет все возможности строить свой собственный политический проект. Проект патриотического нейтралитета. Больше, наверное, это может быть похоже на грузинскую модель. Вот такую модель, когда, конечно, полной нормализации отношений с Москвой нет, но есть понимание, консенсус относительно нежелания продолжать войну, — подводит итог политолог.

Напомним, в августе, Алексей Гончаренко заявил, что в автомобиле, которым пользуется и он, и члены его семьи, обнаружено прослушивающее устройство. По его мнению, таким образом кто-то хочет оказывать на него давление, подчеркнув, что с давлением у него "все хорошо".

Россия продолжает наносить удары по мостам Киева. Утром 2 октября из-за очередной атаки в столице полностью перекрыли Южный мост —движение остановили в обоих направлениях. По данным городских властей, за последние сутки этот мост подвергся атаке уже в четвёртый раз.