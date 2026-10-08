Мобилизация за рубежом: могут ли призвать в армию украинцев, проживающих в странах ЕС и США

В настоящее время многие украинцы находятся за рубежом. А на фоне новостей о возможной агрессии России против стран НАТО нельзя исключать, что там начнётся мобилизация.

Автоматическая мобилизация беженцев не предусмотрена, однако единого законодательного стандарта для всех стран не существует, отмечает издание Relocate.to.

В Польше и Германии военная служба и военная обязанность связаны с наличием гражданства, поэтому граждане Украины, имеющие статус временной защиты или вид на жительство, не подлежат призыву. В Швеции действует более широкая система: иностранцы, постоянно проживающие в стране, могут подпадать под общую оборонную обязанность, хотя непосредственная военная служба с оружием предназначена исключительно для шведских граждан. В США обязательная военная регистрация распространяется на отдельные категории иностранцев.

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Чем отличается призыв на военную службу от военной регистрации

Процесс мобилизации состоит из нескольких отдельных правовых этапов. Военный призыв предполагает непосредственный обязательный набор человека в ряды армии. В свою очередь, военная регистрация означает лишь внесение сведений о лице в базу данных на случай объявления призыва в будущем — именно так работает американская система "Selective Service", где постановка на учет еще не гарантирует реальной службы.

Кроме того, существуют отдельные гражданские оборонные обязанности. Во время военных действий правительства стран имеют право требовать от населения оставаться на рабочих местах в жизненно важных отраслях — в частности, в медицине, энергетике или спасательных службах, как, например, в Швеции.

В Польше статус резидента не предусматривает военной обязанности

Закон Польши "Об обороне Отечества" устанавливает, что обязанность по обороне распространяется на граждан Польши, которые по возрасту и состоянию здоровья способны её выполнять. Именно граждане страны обязаны проходить военную службу и выполнять мобилизационные распоряжения.

В Польше оборонный долг распространяется на граждан Фото: Polska-org

Украинцы, имеющие в Польше временную защиту или вид на жительство, не подлежат воинской обязанности, поскольку постоянное проживание не равнозначно гражданству. Но если беженец из Украины получит гражданство Польши, то закон предусматривает военную обязанность для граждан в возрасте от 18 лет. Однако для лиц, имеющих двойное гражданство и постоянно проживающих за пределами Польши, закон предусматривает исключения.

В Германии воинская обязанность распространяется только на граждан

В Германии наличие вида на жительство (Aufenthaltstitel) или статуса в соответствии с § 24 не делает иностранца подлежащим призыву в Бундесвер. Для прохождения военной службы необходимо немецкое гражданство.

В Германии военная обязанность предусмотрена только для граждан Фото: Der Spiegel

Для прохождения военной службы необходимо немецкое гражданство. С 1 января 2026 года в Германии действует обновленная модель военной службы, в которой добровольная служба остается основной, а обязательные элементы учета и медицинского отбора касаются только мужчин с немецким гражданством, но есть нюанс: согласно позиции немецкого МИД, новые правила распространяются на всех лиц с немецким гражданством независимо от наличия другого гражданства.

В Швеции обязанность по защите страны распространяется на всех жителей страны

Шведский закон об общей оборонной обязанности (totalförsvarsplikt) распространяется на граждан Швеции в возрасте от 16 до 70 лет, а также на иностранных граждан, проживающих в стране.

В Швеции защищать страну будут все жители Фото: nato.int

При этом обязательная военная служба (värnplikt) распространяется только на граждан Швеции. Для иностранцев, проживающих в Швеции, предусмотрена обязанность проходить гражданскую службу или работать в военное время, если это необходимо для функционирования государства.

В США всё зависит от категории иммигрантов

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, являющиеся гражданами США или относящиеся к определенным категориям иммигрантов, обязаны зарегистрироваться в системе Selective Service System. К лицам, подлежащим регистрации, относятся обладатели Green Card, беженцы, лица со статусом "parole" и иммигранты без документов. Мужчины, пребывающие в США по неиммиграционным визам, в большинстве случаев освобождены от регистрации.

В США призыва нет вообще Фото: U.S. Army

Однако следует отметить, что регистрация не означает автоматической мобилизации. С 1973 года всеобщий призыв в США не проводится: для его возобновления требуются соответствующие решения президента и Конгресса.

Впрочем, получение гражданства изменяет правовой статус человека и подчиняет его законодательству этой страны в отношении воинской обязанности. Гражданство не означает автоматического призыва, ведь здесь учитываются возраст, пол, состояние здоровья и другие критерии, определенные законом.

Напомним, 7 октября Кабинет министров Литвы утвердил решение о продлении временной защиты для украинцев и при этом ввел определенные ограничения для военнообязанных мужчин.

Между тем аналогичные предложения об изменении условий временной защиты для украинских мужчин прозвучали в Германии. Народный депутат Руслан Горбенко пояснил, что Берлин может передавать Украине списки военнообязанных, но не будет их депортировать, поскольку это противоречит законам ЕС.