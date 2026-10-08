Мобілізація за кордоном: чи можуть призвати до армії українців у країнах ЄС та США

Нині багато українців перебуває за кордоном. А на тлі новин про ймовірну агресію Росії проти країн НАТО не можна виключати, що там почнеться мобілізація.

Автоматична мобілізація для біженців не передбачена, проте єдиного законодавчого стандарту для всіх країн не існує, зазначає видання Relocate.to.

У Польщі та Німеччині військова служба військовий обов'язок пов'язаний з наявністю громадянства, тому громадяни України, які мають статус тимчасового захисту чи посвідку на проживання, під призов не підпадають. У Швеції діє ширша система: іноземці, які постійно проживають у країні, можуть підпадати під загальний оборонний обов'язок, хоча безпосередня військова служба зі зброєю призначена виключно для шведських громадян. У США обов'язкова військова реєстрація розповсюджується на окремі категорії іноземців.

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Чим відрізняється військовий призов від військової реєстрації

Процес мобілізації складається з кількох окремих правових етапів. Військовий призов передбачає безпосередній обов’язковий набір людини до лав армії. Натомість військова реєстрація означає лише внесення відомостей про особу до бази даних на випадок оголошення призову в майбутньому — саме так працює американська система "Selective Service", де взяття на облік ще не гарантує реальної служби.

Також окремо існують цивільні оборонні обов'язки. Під час воєнних дій уряди країн мають право вимагати від населення залишатися на робочих місцях у життєво важливих галузях — зокрема в медицині, енергетиці чи рятувальних структурах, як у Швеції.

У Польщі статус резидента не передбачає військового обов'язку

Закон Польщі "Про оборону Вітчизни" визначає, що оборонний обов'язок поширюється на громадян Польщі, які за віком та станом здоров'я здатні його виконувати. Саме громадяни країни зобов'язані проходити військову службу та виконувати мобілізаційні розпорядження.

У Польщі оборонний обов'язок поширюється на громадян Фото: Polska-org

Українці, які мають у Польщі тимчасовий захист або дозвіл на проживання, не є військовозобов'язаними, адже постійне проживання не є тотожним громадянству. Але якщо біженець з України отримає громадянство Польщі, то закон передбачає військовий обов'язок для громадян віком від 18 років. Однак для осіб, які мають подвійне громадянство та постійно проживають за межами Польщі, закон передбачає винятки.

У Німеччині військовий обов'язок є тільки для громадян

У Німеччині наявність посвідки на проживання (Aufenthaltstitel) або статусу за § 24 не робить іноземця військовозобов’язаним Бундесверу. Для проходження військової служби необхідне німецьке громадянство.

У Німеччині військовий обов'язок є тільки для громадян Фото: der-spiegel

Для проходження військової служби необхідне німецьке громадянство. З 1 січня 2026 року в Німеччині діє оновлена модель військової служби, де добровільна служба залишається основною, а обов'язкові елементи обліку та медичного відбору стосуються лише чоловіків із німецьким громадянством, але є нюанс: згідно з позицією німецького МЗС, нові правила поширюються на всіх осіб з німецьким громадянством незалежно від наявності іншого громадянства.

У Швеції оборонний обов'язок поширюється на мешканців країни

Шведський закон про загальний оборонний обов’язок (totalförsvarsplikt) поширюється на громадян Швеції віком від 16 до 70 років, а також на іноземних громадян, які проживають у країні.

У Швеції обороняти країну будуть всі мешканці Фото: nato.int

При цьому обов'язкова військова служба (värnplikt) стосується лише шведських громадян. Для іноземців, які проживають у Швеції, передбачено обов'язок виконання цивільної служби або роботи під час війни, якщо це необхідно для функціонування держави.

У США все залежить від категорії іммігрантів

Чоловіки віком від 18 до 25 років, які є громадянами США або належать до певних категорій іммігрантів, зобов'язані зареєструватися в Selective Service System. До осіб, які мають реєструватися, відносять власників Green Card, біженців, осіб зі статусом "parole" та іммігрантів без документів. Чоловіки, які перебувають у США за неімміграційними візами, у більшості випадків від реєстрації звільнені.

В США немає призову взагалі Фото: U.S. Army

Але варто зауважити, що реєстрація не означає автоматичної мобілізації. З 1973 року загальний призов у США не проводиться: для його відновлення потрібні відповідні рішення президента та Конгресу.

Втім, отримання громадянства змінює правовий статус особи та підпорядковує її законодавству цієї країни щодо військового обов'язку. Громадянство не означає автоматичного призову, адже тут враховуються вік, стать, стан здоров'я та інші визначені законом критерії.

Нагадаємо, 7 жовтня кабінет міністрів Литви затвердив рішення про продовження тимчасового захисту для українців і при цьому запровадив певні обмеження для військовозобов'язаних чоловіків.

Тим часом аналогічні пропозиції щодо змін умов тимчасового захисту для українських чоловіків пролунали у Німеччині. Народний депутат Руслан Горбенко пояснив, що Берлін може передавати Україні списки військовозобов'язаних, але не депортуватиме їх, бо це суперечить законам ЄС.