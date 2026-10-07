Литва скасувала захист для військовозобов'язаних українців: які нові умови

7 жовтня кабінет міністрів Литви затвердив рішення про продовження тимчасового захисту для українців і при цьому запровадив певні обмеження для військовозобов'язаних чоловіків. Які нові умови починають діяти в одній з країн Балтії та хто зберіг можливість проживання?

Міністерство внутрішніх справ Литви подало пропозицію продовжити тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2028 року, ідеться у матеріалі литовського медіа LRT. Окремо вказано, що військовозобов'язаним відмовлятимуть у наданні притулку, але нові умови стосуються лише тих, хто прибув у країну після 4 серпня 2026 року.

Медіа навело основні зміни, а оновлений документ з назвою "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 "Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo" pakeitimo" незабаром має з'явитись на урядовому порталі. У матеріалі пояснили деталі, які стосуються умов надання тимчасового захисту для українських біженців.

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Тимчасовий захист — нові правила у Литві

Нові правила надання захисту у Литві для військовозобов'язаних українців:

якщо чоловік "підлягає військовій службі", то він повинен надати "підтвердження її проходження" і лише тоді отримає захист ЄС;

якщо чоловік отримав статус тимчасового захисту до 4 серпня 2026 року, то він збереже цей статус незалежно від військових обов'язків в Україні;

якщо чоловік подав заявку на отримання тимчасового захисту незадовго до 4 серпня, а рішення ще немає, то це виняток з правила і йому не відмовлять.

У МВС Литви також пояснили, як українці можуть підтвердити, що не мають зобов'язань перед військом. Вказано, що вони повинні мати підтвердження легального перетину кордону України (виїзний штамп у паспорті) або офіційний документ, що підтверджує звільнення особи від військової служби або її проходження.

"Після прийняття змін, посвідки на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту будуть видаватися або змінюватися на період до 4 березня 2028 року", — розповіли на порталі LRT.

Також уточнюється, що протягом років війни у Литві видали 52052 дозволи на проживання і щодня надходить ще по 30-40 заявок. У литовському уряді пояснили, що наявні дозволи зберігають чинність до 4 березня 2027 року.

Фокус раніше писав про зміни до умов надання тимчасового захисту, які почали з'являтись після відповідного рішення Єврокомісії влітку 2026 року. Зокрема, європейці вирішили, що захист отримуватимуть лише ті українці, які законно прибули на територію ЄС та не є військовозобов'язаними. Вже у серпні з'явилась інформація з Іспанії про нові правила. У соцмережах опублікували документ, згідно з яким українці повинні надавати витяг з застосунку "Резерв+", щоб довести законність перебування за кордоном та відсутність обов'язків перед ЗСУ.

Тим часом аналогічні пропозиції щодо змін умов тимчасового захисту для українських чоловіків пролунали у Німеччині. Народний депутат Руслан Горбенко пояснив, що Берлін може передавати Україні списки військовозобов'язаних, але не депортуватиме їх, бо це суперечить законам ЄС.

Нагадуємо, члени партії "Альтернатива для Німеччини" влітку 2026 року висловлювали власні пропозиції щодо захисту військовозобов'язаних українців, які претендують на допомогу у ЄС.