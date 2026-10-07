Литва отменила защиту для военнообязанных украинцев: какие новые условия

7 октября Кабинет министров Литвы утвердил решение о продлении временной защиты для украинцев и при этом ввел определенные ограничения для военнообязанных мужчин. Какие новые условия вступают в силу в одной из стран Балтии и кто сохранил право на проживание?

Министерство внутренних дел Литвы выступило с предложением продлить временную защиту украинских беженцев до 4 марта 2028 года, говорится в материале литовского СМИ LRT. Отдельно указано, что военнообязанным будет отказано в предоставлении убежища, но новые условия касаются только тех, кто прибыл в страну после 4 августа 2026 года.

СМИ привело основные изменения, а обновленный документ под названием "О внесении изменений в постановление Правительства Литовской Республики от 16 марта 2022 г. постановления № 224 от 16 марта 2022 г. "О предоставлении временной защиты иностранцам в Литовской Республике"" вскоре должен появиться на правительственном портале. В материале разъяснены детали, касающиеся условий предоставления временной защиты украинским беженцам.

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Временная защита — новые правила в Литве

Новые правила предоставления защиты в Литве военнообязанным украинцам:

если мужчина "подлежит военной службе", то он должен предоставить "подтверждение её прохождения" и только тогда получит защиту ЕС;

если мужчина получил статус временной защиты до 4 августа 2026 года, то он сохранит этот статус независимо от военных обязанностей в Украине;

если мужчина подал заявку на получение временной защиты незадолго до 4 августа, а решение еще не принято, то это исключение из правила, и ему не откажут.

В МВД Литвы также разъяснили, как украинцы могут подтвердить отсутствие обязательств перед армией. Указано, что они должны иметь подтверждение легального пересечения границы Украины (выездной штамп в паспорте) или официальный документ, подтверждающий освобождение лица от военной службы или её прохождение.

"После принятия изменений виды на временное проживание на основании временной защиты будут выдаваться или продлеваться на период до 4 марта 2028 года", — сообщили на портале LRT.

Также уточняется, что за годы войны в Литве было выдано 52 052 вида на жительство, и ежедневно поступает ещё по 30-40 заявок. В литовском правительстве пояснили, что имеющиеся виды на жительство остаются в силе до 4 марта 2027 года.

Фокус ранее писал об изменениях в условиях предоставления временной защиты, которые начали вступать в силу после соответствующего решения Еврокомиссии летом 2026 года. В частности, европейцы решили, что защиту будут получать только те украинцы, которые законно прибыли на территорию ЕС и не являются военнообязанными. Уже в августе появилась информация из Испании о новых правилах. В соцсетях опубликовали документ, согласно которому украинцы должны предоставлять выписку из приложения "Резерв+", чтобы доказать законность пребывания за границей и отсутствие обязательств перед ВСУ.

Между тем аналогичные предложения об изменении условий временной защиты для украинских мужчин прозвучали в Германии. Народный депутат Руслан Горбенко пояснил, что Берлин может передавать Украине списки военнообязанных, но не будет их депортировать, поскольку это противоречит законам ЕС.

Напоминаем, что летом 2026 года члены партии "Альтернатива для Германии" высказывали свои предложения по защите военнообязанных украинцев, претендующих на помощь в ЕС.