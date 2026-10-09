Тысячи из СЗЧ снова в строю: в Минобороны озвучили цифры, которые должны укрепить фронт

Благодаря упрощенной системе Минобороны к выполнению боевых задач на фронте вернулись тысячи опытных военнослужащих после срочной службы, что соответствует численности нескольких полноценных бригад.

Тысячи украинских военнослужащих вернулись на службу после самовольного оставления части (СОЧ), воспользовавшись упрощенным механизмом. По численности это соответствует примерно личному составу двух-трех бригад. О результатах программы 8 октября сообщил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.

В Минобороны отметили, что большинство военнослужащих, воспользовавшихся возможностью возобновить службу, уже заняли боевые должности. Речь идет об опытных бойцах, чьи навыки имеют критически важное значение для подразделений на фронте. Все они возобновили денежное и материальное обеспечение и продолжили выполнение служебных задач

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"Все, кто вернулся в ряды защитников, несомненно, укрепляют армию. Поэтому мы оцениваем результат положительно", — заявил Мстислав Баник.

В то же время, по его словам, Минобороны рассчитывало, что этой программой воспользуется больше военнослужащих.

Какие подразделения приняли наибольшее количество военнослужащих

Минобороны также назвало подразделения, в которых было зафиксировано наибольшее количество фактических возвращений после СЗЧ.

В пятерку вошли:

20-я отдельная бригада беспилотных систем;

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха;

3-я отдельная штурмовая бригада;

63-я отдельная механизированная бригада;

429-я отдельная бригада беспилотных систем "Ахиллес".

Отдельно Мстислав Баник отметил подразделения Национальной гвардии — 13-ю бригаду "Хартия" и 12-ю бригаду специального назначения "Азов".

Как работала упрощённая программа

Упрощённая программа действовала в отношении военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта, у которых факт участия в боевых действиях был зафиксирован до 12 июня 2026 года включительно. Подать рапорт можно было до 20 сентября 2026 года.

Одной из главных особенностей программы была возможность самостоятельно выбрать подразделение для дальнейшей службы. Военнослужащие могли выбрать часть из перечня более 70 подразделений, но только в пределах той структуры, в которой они проходили службу: из ВСУ — в ВСУ, из НГУ — в НГУ, из ДССТ — в ДССТ.

Подать рапорт можно было через приложение "Армия+". У военнослужащих ВСУ также была возможность обратиться в рекрутинговые центры или непосредственно в выбранную воинскую часть.

После утверждения рапорта военнослужащий мог прибыть непосредственно в новую часть, минуя процедуру прохождения через Военную службу правопорядка и батальон резерва. После зачисления в списки личного состава ему восстанавливали денежное, продовольственное и другие виды обеспечения.

Программа также позволяла учесть предыдущий военный и гражданский опыт, навыки и специальность военнослужащего. При необходимости к рапорту можно было приложить документы об образовании или состоянии здоровья.

Что изменилось после 20 сентября

20 сентября был последним днём подачи рапортов по упрощённой процедуре. В настоящее время вернуться в армию всё ещё возможно, однако уже в общем порядке. Военнослужащим теперь необходимо обращаться в Военную службу правопорядка (ВСП) и проходить процедуру оформления через батальоны резерва.

Право самостоятельно выбирать подразделение больше не действует. В то же время командиры батальонов резерва могут учитывать рекомендательные письма от боевых бригад, нуждающихся в пополнении личного состава.

В Минобороны отмечают, что после 20 сентября процедура возвращения занимает больше времени, а возобновление денежного обеспечения может произойти позже.

Кстати, закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности для военнослужащего, впервые совершившего преступление против военной тайны во время военного положения. Для этого необходимо выполнить установленные законом условия, в частности получить письменное согласие командира на продолжение службы и обратиться с соответствующим ходатайством к следователю, прокурору или суду. Окончательное решение принимает суд.

В Минобороны также напомнили, что консультацию по вопросам возвращения на службу после срочной военной службы можно получить по горячей линии по номеру 1519, которая работает ежедневно с 09:00 до 20:00.

Кстати, военный Андрей Онистрат показал, как мобилизованных везут в учебный центр в автобусе с решетками на окнах и под вооруженной охраной. По его словам, такие меры применяются для того, чтобы новобранцы не сбежали по дороге и не ушли в СЗЧ.

В Минобороны также пояснили, что происходит после самовольного оставления воинской части и в каких случаях военнослужащего могут объявить в розыск. В течение первых трёх суток после самовольного оставления военной части военная часть и ВСП выясняют местонахождение бойца, а после внесения данных в ЕРДР и при условии неизвестного местонахождения его могут объявить в розыск.