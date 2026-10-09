В Запорожье в результате утреннего удара РФ погиб человек, есть раненые (фото, видео)

В Запорожье увеличилось число жертв ночной атаки российских оккупантов. Один человек погиб, а еще семеро, в том числе ребёнок, получили ранения.

По сообщению главы Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина, около 05:15 стало известно о попадании снаряда вблизи жилого многоэтажного дома. Сначала сообщалось об ударе по дому, однако впоследствии глава ОВА уточнил, что боеприпас попал рядом со зданием.

Сначала было известно об одном раненом. Позже в Совете обороны Запорожья уточнили информацию о последствиях атаки: погиб мужчина, а число пострадавших возросло до семи. Также один из ударов пришелся вблизи учреждения внешкольного образования. На местах ударов работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, отметил Семикин.

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Враг систематически наносит удары по городу, его жителям и инфраструктуре. Ночью 6 октября россияне обстреляли один из мостов через реку Днепр в Запорожье. Известно, что в результате обстрела по меньшей мере два человека получили ранения, а также произошёл пожар.

Напомним, издание Forbes со ссылкой на опрос агентства "Интерфакс-Украина" сообщило, что крупные торговые сети Киева готовят ротацию сотрудников из-за ударов РФ по мостам.