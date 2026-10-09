У Запоріжжі внаслідок ранкового удару РФ загинула людина, є поранені (фото, відео)

У Запоріжжі збільшилась кількість жертв нічної атаки російських окупантів. Одна людина загинула, а ще семеро, серед яких дитина, поранені.

За повідомленням очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна, близько 05:15 стало відомо про влучання поблизу житлової багатоповерхівки. Спочатку повідомлялося про удар по будинку, однак згодом голова ОВА уточнив, що боєприпас влучив поруч із будівлею.

Спочатку було відомо про одного пораненого. Згодом в Раді оборони Запоріжжя інформацію про наслідки атаки уточнили: загинув чоловік, а кількість постраждали збільшилась до семи. Також один з ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти. На місцях ударів працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога, зазначив Семікін.

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Ворог систематично атакує місто, його мешканців та інфраструктуру. Уночі 6 жовтня росіяни атакували один із мостів через річку Дніпро у Запоріжжі. Відомо про щонайменше двох поранених внаслідок обстрілу та пожежу.

Нагадаємо, видання Forbes з посиланням на опитування агентства Інтерфакс-Україна повідомило, що великі торгові мережі Києва готують ротації працівників через удари РФ по мостах.