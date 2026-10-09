Удар Storm Shadow по штабу: в Донецке ликвидировали 20 топ-офицеров ВС РФ, — СМИ (фото)

26 августа 2026 года произошел удар авиаракетами Storm Shadow по штабу ВС РФ в Донецке, в результате чего погибли 20 топ-офицеров российской армии, установили СМИ. На видео в сети зафиксировали громкие взрывы, большие столбы дыма и вспышки огня. Кроме того, нашли данные о ещё двух сокрушительных попаданиях. Что произошло во временно оккупированном Донецке в результате воздушной атаки десятка ракет ВСУ?

Журналисты российского СМИ "Медиазона" обратили внимание на заявление Генштаба ВСУ об атаке на объекты ВС РФ в Донецке и проверили данные о личном составе российской армии. Чтобы установить имена погибших, они сопоставили списки командования подразделений, базирующихся в Донецке, и данные о наследстве, захоронениях и т. п. Таким образом, удалось установить 20 имен офицеров ВС РФ, погибших в результате ударов ракет Storm Shadow.

Взрывы в Донецке — кадры взрывов Storm Shadow 26 августа 2026 года

В материале "Медиазоны" указано, что 26 августа 2026 года в первые часы после удара ВСУ по штабу ВС РФ в Донецке погибли 18 офицеров российской армии, а затем в госпитале скончались ещё двое. Согласно публикациям оккупационных властей, мониторинговых пабликов и украинского командования, речь шла о попадании по подземной парковке на 600 мест под недостроенной высоткой и по научно-исследовательскому учреждению. OSINT-аналитики выяснили, что там располагались командные пункты ВС РФ. Для части погибших россиян точно установили места службы, а для некоторых — узнали лишь должности.

Видео дня

Каковы потери ВС РФ после удара "Storm Shadow" по Донецку 26 августа?

Штаб Центрального военного округа потерял восемь офицеров — четырех майоров, одного подполковника и трех полковников.

Взрывы в Донецке — погибшие офицеры ЦВО ВС РФ 26 августа 2026 года Фото: Медиазона

Штаб 41-й общевойсковой армии ВС РФ потерял девять офицеров разных званий — по одному старшему лейтенанту, капитану, майору, по три подполковника и полковника.

Взрывы в Донецке — погибшие офицеры 41-й армии ВС РФ 26 августа 2026 года Фото: Медиазона

Кроме того, есть три человека, место службы которых не установлено — это два полковника и один подполковник.

Взрывы в Донецке — погибшие военнослужащие ВС РФ 26 августа 2026 года Фото: Медиазона

Следователи выявили ещё два случая массовой гибели российских офицеров 41-й армии ВС РФ, воюющей в Украине. Выяснилось, что 4 августа 2025 года — дата смерти восьми офицеров (от лейтенанта до подполковника), а 8 сентября 2025 года — дата смерти ещё четырёх российских командиров (от лейтенанта до подполковника).

"Медиазона" не уточнила, в результате каких инцидентов погибли эти российские военные. Однако Генштаб ВСУ сообщил, что 4 августа 2025 года был нанесён ряд ударов по ВС РФ на линии фронта, в том числе, например, по пункту управления противника и узлу связи в Бахмуте. Также имеются данные об ударе 8 сентября 2026 года: под Покровском атаковали командные пункты группировки войск "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск ВС РФ, которые 28 августа посещал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Потери ВС РФ — погибшие офицеры 8 сентября 2025 года Фото: Медиазона

Потери ВС РФ — погибшие офицеры 4 августа 2026 года Фото: Медиазона

Взрывы в Донецке — что произошло 26 августа 2026 года

СМИ и специалисты по OSINT публиковали подробности о взрывах в Донецке 26 августа. Провели геолокацию кадров попадания и установили, что удар был нанесён по парковке недостроенного жилого комплекса и по зданию бывшего научно-исследовательского института "УкрДернНИИпластмас". Ориентировочные координаты: первая точка 48.0019, 37.8472, вторая точка — 48.0220, 37.7892. На фото с места событий было видно здание, у которого выбило все окна и повредило фасад.

Взрывы в Донецке — разрушения после запуска ракеты Storm Shadow 26 августа 2026 года Фото: Exilenova+

Отметим, Фокус писал об одном топографическом офицере ВС РФ, погибшем в результате взрывов в Донецке. Следователи установили, что под удар ракет ВСУ попал 57-летний подполковник Андрей Моисеенко: его смерть подтвердила жена.

Напоминаем, что в апреле стало известно о попадании дронов ВСУ по штабу ФСБ РФ в центре Донецка: видео показал командующий СБС Роберт Бровди.