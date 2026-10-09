Удар Storm Shadow по штабу: у Донецьку ліквідували 20 топофіцерів ЗС РФ, — ЗМІ (фото)

26 серпня 2026 року відбувся удар авіаракет Storm Shadow по штабу ЗС РФ у Донецьку, внаслідок чого загинуло 20 топофіцерів російської армії, встановило медіа. На відео, які поширювались у мережі, зафіксували гучні вибухи, великі стовпи диму та спалахи вогню. Крім того, відшукали дані про ще два нищівні влучання. Що сталось у тимчасового окупованому Донецьку внаслідок повітряної атаки десятка ракет ЗСУ?

Журналісти росЗМІ "Медиазона" звернули увагу на заяву Генштабу ЗСУ про атаку на об'єкти ЗС РФ у Донецьку та перевірили дані про особовий склад російської армії. Щоб встановити імена загиблих, порівняли списки командування підрозділів, які базуються у Донецьку, та дані про спадщину, поховання тощо. Таким чином виявили 20 імен офіцерів ЗС РФ, які загинули від ударів Storm Shadow.

Вибухи у Донецьку — кадри вибухів Storm Shadow 26 серпня 2026

У матеріалі "Медиазони" вказано, що 26 серпня 2026 року у перші години після удару ЗСУ по штабу ЗС РФ у Донецьку загинуло 18 офіцерів російської армії, а потім у госпіталі померло ще двоє. Згідно з публікаціями окупаційної влади, моніторингових пабліків та українського командування, ішлося про влучання по підземній парковці на 600 місць під недобудованою висоткою та по науково-дослідній установі. OSINTери з'ясували, що там розташувались командні пункти ЗС РФ. Для частини загиблих росіян точно встановили місця служби, а для деяких — дізнались лише посади.

Видео дня

Які втрати ЗС РФ після удару Storm Shadow по Донецьку 26 серпня?

Штаб Центрального військового округу втратив вісім офіцерів — чотирьох майорів, одного підполковника, трьох полковників.

Вибухи у Донецьку — загиблі офіцери ЦВО ЗС РФ 26 серпня 2026 Фото: Медиазона

Штаб 41 загальновійськової армії ЗС РФ втратив дев'ятьох офіцерів різних рівнів — по одному старшому лейтенанту, капітану, майору, по троє підполковників та полковників.

Вибухи у Донецьку — загиблі офіцери 41 армії ЗС РФ 26 серпня 2026 Фото: Медиазона

Крім того, є троє осіб, для яких не встановили місце служби — це два полковники та один підполковник.

Вибухи у Донецьку — загиблі військові ЗС РФ 26 серпня 2026 Фото: Медиазона

Розслідувачів виявили ще два випадки масової загибелі російських офіцерів 41 армії ЗС РФ, яка воює в Україні. З'ясувалось, що 4 серпня 2025 року — дата смерті вісьмох офіцерів (від лейтенанта до підполковника), а 8 вересня 2025 року — дата смерті ще чотирьох російських командирів (від лейтенанта до підполковника).

"Медиазона" не уточнила, внаслідок яких інцидентів загинули ці російські військові. Але Генштабу ЗСУ звітував, що 4 серпня 2025 року відбулась низка влучань по ЗС РФ на лінії фронту, серед них, наприклад, пункт управління противника та вузол зв'язку у Бахмуті. Також є дані про удар 8 вересня 2026 року: під Покровськом атакували командні пункти угруповання військ "Центр" та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ, які 28 серпня відвідував глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов.

Втрати ЗС РФ — загиблі офіцери 8 вересня 2025 Фото: Медиазона

Втрати ЗС РФ — загиблі офіцери 4 серпня 2026 року Фото: Медиазона

Вибухи у Донецьку — що сталось 26 серпня 2026 року

Медіа та OSINTери публікували деталі про вибухи у Донецьку 26 серпня. Провели геолокацію кадрів влучання і встановили, що стався удар по паркінгу недобудованого житлового комплексу та по будівлі колишнього науково-дослідного інституту УкрДернНДІпластмас. Орієнтовні координати: перша точка 48.0019, 37.8472, друга точка — 48.0220, 37.7892. На фото з місця подій фігурувала будівля, у якої винесло усі вікна та пошкодило фасад.

Вибухи у Донецьку — руйнування після Storm Shadow 26 серпня 2026 року Фото: Exilenova+

Зазначимо, Фокус писав про одного топофіцера ЗС РФ, який загинув від вибухів у Донецьку. Розслідувачі встановили, що під удар ракет ЗСУ потрапив 57-річний підполковник Андрій Моїсеєнко: смерть підтвердила його дружина.

Нагадуємо, у квітня стало відомо про влучання дронів ЗСУ по штабу ФСБ РФ у центрі Донецька: відео показав командувач СБС Роберт Бровді.