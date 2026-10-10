Украина потеряла несколько самолетов из-за использования старых боеприпасов, — Чмут
В Украине остро не хватает авиационных боеприпасов для сбивания вражеских целей. К тому же использование старых ракет очень опасно.
Украинская авиация испытывает нехватку боеприпасов для сбивания в небе российских воздушных целей, ведь средства поражения производятся быстрее, они дешевле и примитивнее, чем средства противодействия. Об этом изданию DW рассказал глава фонда "Вернись живым", военный аналитик Тарас Чмут.
По его словам, в настоящее время существует огромная проблема с американскими ракетами класса "воздух-воздух" ближнего радиуса действия AIM-9 Sidewinder и аналогичными.
Кроме того, как отметил Тарас Чмут, украинцам приходится использовать советские управляемые ракеты Р-73, разработанные в начале 1980-х годов.
"Мы пытаемся использовать ещё более устаревшие Р-60, которые представляют опасность для самих пилотов и самолётов, и из-за этого мы потеряли несколько самолётов", — рассказал военный аналитик.
Он отметил, что старые советские ракеты вполне могут взорваться при запуске.
"Каждый раз, когда вы используете старый боеприпас, существует вероятность, большая или меньшая, что он сработает нештатно", — пояснил Тарас Чмут.
Напомним, что Греция и Испания отказались передать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, срок годности которых подходит к концу. Обе страны обладают одними из крупнейших в Европе арсеналов перехватчиков, только в Греции насчитывается около 200 боеприпасов.
Также Фокус сообщал, что президент Владимир Зеленский предупредил об угрозе нового российского ракетного удара по Украине.