Україна втратила декілька літаків через використання старих боєприпасів, — Чмут

В Україні тотально не вистачає авіаційних боєприпасів для збиття ворожих цілей. До того ж, використання старих ракет дуже небезпечне.

Українська авіація відчуває брак боєприпасів для збиття у небі російських повітряних цілей, адже засоби ураження робляться швидше, вони дешевші та примітивніші, аніж засоби протидії. Про це виданню DW розповів голова фонду "Повернись живим", військовий аналітик Тарас Чмут.

За його словами, наразі стоїть величезна проблема з американськими ракетами класу "повітря-повітря" ближнього радіуса дії AIM-9 Sidewinder та подібними.

Також, як зазначив Тарас Чмут, українцям доводиться використовувати радянські керовані ракети Р-73, які були розроблені на початку 1980-х років.

"Ми пробуємо застосовувати ще старіші Р-60, які небезпечні для самих льотчиків і літаків, і ми втратили декілька бортів через це", — розповів військовий аналітик.

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Він зазначив, що старі радянські ракети цілком можуть вибухнути в момент пуску.

"Кожен раз, коли ви застосуєте старий боєприпас, є ймовірність, менша-більша, що він нештатно спрацює", — пояснив Тарас Чмут.

Нагадаємо, Греція та Іспанія відмовилися передати Україні ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot, термін придатності яких добігає кінця. Обидві країни мають одні з найбільших у Європі арсеналів перехоплювачів, лише у Греції налічується близько 200 боєприпасів.

Також Фокус писав, що президент Володимир Зеленський попередив про загрозу нового російського ракетного удару по Україні.