"Это война": Келлог сделал заявление об ударах по НПЗ РФ, которое Путин точно не хотел услышать
Бывший специальный посланник США Кит Келлог заявил, что Украина должна продолжать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку её удары направлены на военный потенциал России, в то время как российская армия нападает на украинские школы и церкви.
Бывший специальный посланник США в Украине и России Кит Келлог поддержал удары Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его мнению, такие действия абсолютно оправданы в контексте войны, которая длится уже пятый год. Об этом американский дипломат заявил в эфире телеканала Fox News.
По словам генерала, Украина наносит удары преимущественно по объектам, связанным с российским военно-промышленным комплексом. Он противопоставил эту тактику российским атакам на украинскую территорию, упомянув школы и церкви.
"Когда смотришь на Украину, она нацелена на свой собственный военно-промышленный комплекс. Когда смотришь на Россию, которая атакует Украину, она наносит удары по школам. Она атакует церкви. Цели разные", — заявил Келлог в эфире.
Келлог также прокомментировал призывы к Украине прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Он подчеркнул, что Киев не должен отказываться от таких операций, пока Россия продолжает войну.
"Россияне пытаются сказать украинцам и американцам: хватит наносить удары по нашим НПЗ. Украинцы не станут этого делать — они будут продолжать наносить удары, как и положено. Это военная операция, это война. Они действуют правильно", — заявил Келлог.
Он также выразил сомнение в том, что решение российского президента Владимира Путина относительно энергетических договоренностей с США продиктовано благими намерениями.
"Я не верю, что Путин делает это из доброты сердца", — сказал Келлог, комментируя сообщение о договоренностях по поводу российского дизельного топлива. По его мнению, у Москвы могут быть иные мотивы, чем просто желание наладить отношения с США.
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