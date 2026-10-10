Бывший специальный посланник США Кит Келлог заявил, что Украина должна продолжать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку её удары направлены на военный потенциал России, в то время как российская армия нападает на украинские школы и церкви.

Бывший специальный посланник США в Украине и России Кит Келлог поддержал удары Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его мнению, такие действия абсолютно оправданы в контексте войны, которая длится уже пятый год. Об этом американский дипломат заявил в эфире телеканала Fox News.

По словам генерала, Украина наносит удары преимущественно по объектам, связанным с российским военно-промышленным комплексом. Он противопоставил эту тактику российским атакам на украинскую территорию, упомянув школы и церкви.

"Когда смотришь на Украину, она нацелена на свой собственный военно-промышленный комплекс. Когда смотришь на Россию, которая атакует Украину, она наносит удары по школам. Она атакует церкви. Цели разные", — заявил Келлог в эфире.

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Келлог также прокомментировал призывы к Украине прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Он подчеркнул, что Киев не должен отказываться от таких операций, пока Россия продолжает войну.

"Россияне пытаются сказать украинцам и американцам: хватит наносить удары по нашим НПЗ. Украинцы не станут этого делать — они будут продолжать наносить удары, как и положено. Это военная операция, это война. Они действуют правильно", — заявил Келлог.

Он также выразил сомнение в том, что решение российского президента Владимира Путина относительно энергетических договоренностей с США продиктовано благими намерениями.

"Я не верю, что Путин делает это из доброты сердца", — сказал Келлог, комментируя сообщение о договоренностях по поводу российского дизельного топлива. По его мнению, у Москвы могут быть иные мотивы, чем просто желание наладить отношения с США.

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