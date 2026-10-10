Колишній спецпосланець США Кіт Келлог заявив, що Україна має продовжувати атакувати російські нафтопереробні заводи, адже її удари спрямовані на військовий потенціал Росії, тоді як російська армія атакує українські школи та церкви.

Колишній спецпосланець США в Україні та Росії Кіт Келлог підтримав удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах. На його думку, такі дії є абсолютно виправданими у контексті війни, яка триває вже пятий рік. Про це американський дипломат заявив в ефірі телеканалу Fox News.

За словами генерала, Україна завдає ударів переважно по об'єктах, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Він протиставив цю тактику російським атакам по українській території, згадавши школи та церкви.

"Коли дивишся на Україну, вона націлюється на власний військово-промисловий комплекс. Коли дивишся на Росію, яка атакує Україну, вона б'є по школах. Вона атакує церкви. Цілі різні", — заявив Келлог в ефірі.

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Келлог також прокоментував заклики до України припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Він наголосив, що Київ не повинен відмовлятися від таких операцій, поки Росія продовжує війну.

"Росіяни намагаються сказати українцям і американцям: досить атакувати наші НПЗ. Українці не стануть цього робити — вони продовжуватимуть атакувати, як і повинні. Це військова операція, це війна. Вони атакують правильно", — заявив Келлог.

Він також висловив сумнів у тому, що рішення російського президента Володимира Путіна щодо енергетичних домовленостей зі США продиктоване добрими намірами.

"Я не вірю, що Путін робить це з доброти серця"», — сказав Келлог, коментуючи повідомлення про домовленості щодо російського дизельного пального. На його думку, Москва може мати інші мотиви, ніж просто бажання налагодити відносини з США.

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