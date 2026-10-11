Днепр снова под ударом РФ: "Шахед" попал в девятиэтажное здание, где находились люди, есть раненые (фото)

Поздно вечером в субботу, 10 октября, российский ударный дрон поразил девятиэтажный жилой дом в Днепре, ранив троих человек, а взрывная волна повредила соседние здания и, возможно, выбила сотни окон.

Российские войска продолжают терроризировать Днепр ударами ударных беспилотников. Поздно вечером в субботу, 10 октября, российский "Шахед" попал в девятиэтажный жилой дом, в результате чего, по предварительным данным, трое человек получили ранения, а взрывная волна повредила прилегающие здания. О масштабах разрушений сообщил в своём Telegram-канале мэр Днепра Борис Филатов.

По словам чиновника, атака произошла около 23:00 в субботу, 10 октября. Российский ударный дрон типа "Шахед" попал в жилой многоэтажный дом, повредив конструкции на уровне восьмого и девятого этажей.

"Пацан-шахид врезался прямо в девятиэтажку", — написал мэр.

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По предварительным данным местных властей, в результате попадания беспилотника в девятиэтажное здание трое человек получили ранения, а городские больницы находятся в готовности оказать помощь пострадавшим.

В настоящее время на месте взрыва работают городские коммунальные службы, которым предстоит обследовать поврежденные дома и определить масштабы разрушений. По предварительным оценкам, в результате взрыва поврежден не только сам дом, но и прилегающие здания — по предварительным оценкам, в окрестностях выбито несколько сотен окон. Точные масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

Ударный дрон РФ попал в девятиэтажный жилой дом в Днепре Фото: коллаж Фокус

Как сообщает "Суспильне Днепр", жительница Елена проживает на первом этаже соседнего подъезда. По её словам, взрыв был очень мощным — в квартире выбило окна, а из-за сильного задымления она не могла оставаться внутри, поэтому спасатели помогли женщине выйти на улицу. После взрыва Елена также слышала крики раненого человека.

"Было очень громко. Окна вылетели, всё вылетело. Потом дым, огонь. Я уже собиралась уходить в дыму", — рассказала она журналистам.

Жительница дома, в который попал "Шахед" Фото: Фото: Суспільне

По словам Бориса Филатова, обследование прилегающей территории и домов продлится всю ночь. Окончательные масштабы разрушений и количество поврежденного имущества ещё предстоит установить.

На данный момент известны следующие последствия российского нападения:

повреждена девятиэтажная здание на уровне восьмого и девятого этажей;

по предварительным данным, трое человек получили ранения;

зафиксирована утечка газа;

жилой дом отключен от всех коммуникаций;

взрывной волной повреждены соседние дома, в частности выбиты окна.

Напомним, ночью 6 октября российские войска атаковали Запорожье и поразили один из мостов через Днепр, в результате чего движение по мосту было временно перекрыто. В результате удара вспыхнул пожар, а двое мужчин в возрасте 43 и 54 лет получили легкие ранения и были госпитализированы.

Также "Фокус" сообщал, что в ночь на 22 сентября российские войска совершили массированную атаку на Киев и Днепр, нанеся удары по жилой и промышленной инфраструктуре. В столице дрон попал в пятиэтажный дом, в результате чего пострадали четыре человека, трое из них были госпитализированы. В Днепре российский удар разрушил предприятие, погибли как минимум два человека, ещё шестеро получили ранения, а под завалами велись поиски людей.