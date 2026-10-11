Дніпро знову під ударом РФ: "Шахед" влучив у дев"ятиповерхівку з людьми, є поранені (фото)

Пізно ввечері в суботу, 10 жовтня, російський ударний дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі, поранивши трьох людей, а вибухова хвиля пошкодила сусідні споруди та могла вибити сотні вікон.

Російські війська продовжують тероризувати Дніпро ударами ударних безпілотників. Пізно ввечері в суботу, 10 жовтня, російський "Шахед" влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, унаслідок чого, за попередніми даними, троє людей дістали поранення, а вибухова хвиля пошкодила прилеглі будівлі. Про масштаби руйнувань повідомив в своєму Telegram-каналі мер Дніпра Борис Філатов.

За словами чиновника, атака сталася близько 23:00 у суботу, 10 жовтня. Російський ударний дрон типу "Шахед" влучив у житлову багатоповерхівку, пошкодивши конструкції на рівні восьмого та дев’ятого поверхів.

"Пацакський шахед влупив просто у девʼятиповерхівку", — написав міський голова.

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За попередніми даними місцевої влади, внаслідок влучання безпілотника у дев’ятиповерхівку троє людей дістали поранення, а міські лікарні перебувають у готовності надавати допомогу постраждалим.

Наразі на місці удару працюють міські комунальні служби, які мають обстежити пошкоджені будинки та встановити масштаби руйнувань. За попередніми оцінками, унаслідок вибуху пошкоджено не лише сам будинок, а й прилеглі споруди — за попередніми оцінками, в окрузі вибито кілька сотень вікон. Точні масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Ударний дрон РФ влучив у дев"ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі Фото: колаж Фокус

Як повідомляє Суспільне Дніпро, мешканка Олена живе на першому поверсі сусіднього під’їзду. За її словами, вибух був дуже потужним — у квартирі вибило вікна, а через сильне задимлення вона не могла залишатися всередині, тому рятувальники допомогли жінці вийти на вулицю. Після вибуху Олена також чула крики пораненої людини.

"Дуже гучно було. Вікна повилітали, все повилітало. Потім дим, вогонь. Я вже збиралася в диму", — розповіла вона журналістам.

Мешканка будинку, куди влучив "Шахед" Фото: Фото: Суспільне

За словами Бориса Філатова, обстеження прилеглої території та будинків триватиме всю ніч. Остаточні масштаби руйнувань і кількість пошкодженого майна ще належить встановити.

Наразі відомо про такі наслідки російської атаки:

пошкоджена дев’ятиповерхівка на рівні восьмого та дев’ятого поверхів;

попередньо троє людей дістали поранення;

зафіксований витік газу;

житловий будинок відключили від усіх комунікацій;

вибуховою хвилею пошкоджені прилеглі будинки, зокрема вибиті вікна.

Нагадаємо, уночі 6 жовтня російські війська атакували Запоріжжя та влучили в один із мостів через Дніпро, через що рух конструкцією тимчасово перекрили. Внаслідок удару спалахнула пожежа, а двоє чоловіків віком 43 та 54 роки дістали легкі поранення та були госпіталізовані.

Також Фокус повідомляв, що у ніч на 22 вересня російські війська здійснили масовану атаку на Київ і Дніпро, завдавши ударів по житловій та промисловій інфраструктурі. У столиці дрон влучив у п’ятиповерховий будинок, внаслідок чого постраждали четверо людей, троє з них були госпіталізовані. У Дніпрі російський удар зруйнував підприємство, загинули щонайменше двоє людей, ще шестеро дістали поранення, а під завалами шукали людей.