В НАТО определились, по каким целям на территории РФ будут наносить удары в случае войны

НАТО разработало концепцию отражения возможного российского нападения на Альянс. Она предусматривает нанесение ударов по военным целям вблизи Санкт-Петербурга, в Калининградской области и Беларуси.

На форуме по вопросам безопасности в Варшаве верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич обнародовал подробности плана отражения российской агрессии, пишет The Wall Street Journal. По словам Гринкевича, план содержит комплекс мер, направленных на то, чтобы остановить первоначальную атаку. Если агрессия продолжится, противника необходимо лишить возможности эффективно управлять войсками и обеспечивать их всем необходимым.

Автономная зона и удары на большую дальность

Одним из ключевых элементов концепции является создание обширной "автономной зоны", где российское наступление будет сдерживаться беспилотниками и наземными роботизированными системами. Такой подход должен снизить риск значительных потерь среди военнослужащих стран Альянса.

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В то же время НАТО рассматривает возможность применения ракет большой дальности против российских командных пунктов и систем противовоздушной обороны. Среди потенциальных целей упоминаются объекты в Калининградской области, вблизи Санкт-Петербурга и на территории Беларуси.

Ожидается, что такие удары ослабят контроль России над воздушным пространством и создадут условия для контрнаступления сухопутных сил Альянса. В плане, в частности, упоминается V корпус армии США, который вместе с другими подразделениями НАТО должен участвовать в дальнейших боевых действиях.

Еще один компонент — авиация. Самолеты НАТО должны наносить удары по российским подкреплениям, продвигающимся к месту боевых действий, а также по другим военным объектам в тылу противника.

"Цифровой каркас"

Координировать операции планируется с помощью так называемого "цифрового каркаса". Это система обмена засекреченными данными о целях между воинскими подразделениями стран-союзниц через облачную инфраструктуру, которая должна ускорить передачу информации и согласование действий различных компонентов сил Альянса.

По данным WSJ, отдельные элементы этой сети тестировались на Ближнем Востоке в ходе военной кампании США против Ирана. Этот опыт может быть использован для совершенствования взаимодействия союзных войск в случае масштабного конфликта. Концепция, по данным издания, получила название "Инициатива по сдерживанию на восточном фланге".

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