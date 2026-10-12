В НАТО визначились, куди будуть бити на території РФ у випадку війни

НАТО розробило концепцію відбиття можливого російського нападу на Альянс. Вона передбачає удари по військових цілях поблизу Санкт-Петербурга, у Калінінградській області та Білорусі.

На безпековому форумі у Варшаві верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич оголосив подробиці плану відбиття російської агресії, пише The Wall Street Journal. За словами Гринкевича, план містить комплекс заходів, щоб зупинити початкову атаку. Якщо агресія триватиме, противника мають позбавити можливості ефективно керувати військами та забезпечувати їх усім необхідним.

Автономна зона та удари на велику дальність

Одним із ключових елементів концепції є створення великої "автономної зони", де російський наступ стримуватимуть безпілотники та наземні роботизовані системи. Такий підхід має знизити ризик значних втрат серед військових країн Альянсу.

Видео дня

Водночас НАТО розглядає застосування ракет великої дальності проти російських командних пунктів і систем протиповітряної оборони. Серед потенційних цілей згадано об'єкти в Калінінградській області, поблизу Санкт-Петербурга й на території Білорусі.

Очікується, що такі удари послаблять контроль Росії над повітряним простором і створять умови для контрнаступу сухопутних сил Альянсу. У плані, зокрема, згадано V корпус армії США, який разом з іншими підрозділами НАТО має брати участь у подальших бойових діях.

Ще один компонент — авіація. Літаки НАТО мають бити по російських підкріпленнях, які просуваються до поля бою, а також по інших військових об'єктах у тилу противника.

"Цифровий каркас"

Координувати операції планують через так званий "цифровий каркас". Це система обміну засекреченими даними про цілі між військовими підрозділами країн-союзниць через хмарну інфраструктуру, яка має прискорити передавання інформації та узгодження дій різних компонентів сил Альянсу.

За даними WSJ, окремі елементи цієї мережі випробовували на Близькому Сході під час військової кампанії США проти Ірану. Цей досвід можуть використати для вдосконалення взаємодії союзних військ у разі масштабного конфлікту. Концепція, за даними видання, отримала назву "Ініціатива зі стримування на східному фланзі".

Раніше ми писали, що командування НАТО вже намагається зміцнити протиповітряну оборону країн Балтії. Звичайне патрулювання замінили активними місіями.

Тим часом Фокус зібрав думки експертів щодо того, чи зростаюча кількість диверсій за участю РФ може бути ознакою нападу на НАТО.