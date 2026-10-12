В Украине обсуждают пересмотр отсрочек и бронирования: омбудсмен призвал не торопиться с выводами

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец призвал не торопиться с выводами относительно возможных изменений в правилах мобилизации. По его словам, речь идет о обсуждаемых предложениях, а не о принятом законе.

В своём посте в Facebook Лубинец напомнил, что в общественном пространстве обсуждаются возможные изменения в законодательстве в сфере мобилизации. Речь идет о пересмотре оснований для отсрочки для отдельных категорий граждан, ужесточении требований к бронированию военнообязанных работников и изменении критериев, по которым предприятия признаются критически важными.

Среди озвученных предложений, как отметил омбудсман, — дополнительные условия для получения отсрочки родителями детей с инвалидностью, лицами, имеющими родственников с инвалидностью, и гражданами, постоянно ухаживающими за членами семьи. Также, по его словам, распространяется информация о возможном пересмотре квот на бронирование, в частности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и энергетики.

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"Это принципиальная разница"

Лубинец подчеркнул, что речь идет о возможных законодательных изменениях, а не о принятом законе, и добавил, что до принятия предстоит пройти еще много этапов. По его словам, между формулировками "предлагают изменить" и "права уже ограничили" — не просто разница в словах, а целый законодательный процесс.

Омбудсмен пояснил, что не может комментировать документ как официально полученный, поскольку он не поступал в Офис. Он не будет давать правовую оценку на основании сообщений третьих лиц.

Лубинец также считает, что если бы государственные учреждения публично реагировали на каждое предложение ещё до его надлежащей проработки, дискуссия превратилась бы в поток противоречивых заявлений, а предположения стали бы восприниматься как доконавшиеся факты. "Я убежден, что ответственная коммуникация требует иного подхода", — написал он.

На что будет обращать внимание омбудсмен

В то же время Лубинец подчеркнул, что затронутые вопросы требуют внимания. По его словам, защита прав детей, в частности детей с инвалидностью, а также поддержка людей, нуждающихся в постоянном уходе, и их семей — чрезвычайно важны. "Дети и семьи, которые зависят от помощи близких, не должны становиться заложниками несовершенных законодательных решений", — отметил он.

При рассмотрении соответствующих документов он лично будет уделять особое внимание рискам для этих категорий. Любые новые условия, по его мнению, должны быть взвешенными и не приводить к необоснованному сужению содержания и объема прав человека.

Что касается бронирования, Лубинец подчеркнул, что при пересмотре правил необходимо учитывать потребности обороны, бесперебойную работу критически важной инфраструктуры и защиту трудовых прав людей. Критерии определения предприятий как критически важных и квоты бронирования, по его словам, должны быть четкими, обоснованными и предсказуемыми, чтобы решения государства не создавали правовой неопределенности для работников и работодателей.

Омбудсман также считает, что обеспечение обороноспособности и защита прав человека не являются взаимоисключающими задачами. Меры по укреплению обороны, по его мнению, должны осуществляться с соблюдением Конституции, международных стандартов в сфере прав человека и принципа соразмерности.

Когда соответствующие проекты актов поступят в Офис омбудсмена, их рассмотрят в рамках полномочий, а при необходимости дадут правовую оценку, пообещал Лубинец.

Мы писали, что оборонные заводы, энергетика и коммунальные службы могут лишиться части льгот. В проекте постановления правительства лимиты снижаются, а право на отнесение к категории критически важных предприятий ставится в зависимость от заключения силовых структур.

Ранее сообщалось, что правозащитники получили текст подготовленного законопроекта, в котором предлагается существенно ограничить часть оснований для отсрочки для семей людей с инвалидностью.