В Україні обговорюють перегляд відстрочок і бронювання: омбудсман закликав не спішити з висновками

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець закликав не поспішати з висновками щодо можливих змін у правилах мобілізації. За його словами, йдеться про обговорювані пропозиції, а не про ухвалений закон.

У своєму дописі у Facebook Лубінець нагадав, що в публічному просторі обговорюють можливі зміни до законодавства у сфері мобілізації. Йдеться про перегляд підстав для відстрочки для окремих категорій громадян, посилення вимог до бронювання військовозобов'язаних працівників і зміну критеріїв, за якими підприємства визнають критично важливими.

Серед озвучених пропозицій, зазначив омбудсман, — додаткові умови для отримання відстрочки батьками дітей з інвалідністю, особами, які мають родичів з інвалідністю, та громадянами, які постійно доглядають членів родини. Також, за його словами, поширюється інформація про можливий перегляд квот бронювання, зокрема на підприємствах оборонно-промислового комплексу й енергетики.

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"Це принципова різниця"

Лубінець наголосив, що йдеться про можливі законодавчі зміни, а не про ухвалений закон, і додав, що до ухвалення ще багато етапів. За його словами, між формулюваннями "пропонують змінити" і "права вже обмежили" — не просто різниця у словах, а цілий законодавчий процес.

Омбудсман пояснив, що не може коментувати документ як офіційно отриманий, бо той до Офісу не надходив. Правову оцінку на підставі повідомлень третіх сторін він формувати не буде.

Лубінець також вважає, що якби держінституції публічно реагували на кожну пропозицію ще до її належного опрацювання, дискусія перетворилася б на потік суперечливих заяв, а припущення почали б сприймати як доконані факти. "Я переконаний, що відповідальна комунікація вимагає іншого підходу", — написав він.

На що омбудсман звертатиме увагу

Водночас Лубінець підкреслив, що порушені питання потребують уваги. За його словами, захист прав дітей, зокрема дітей з інвалідністю, і підтримка людей, які потребують постійного догляду, та їхніх родин – надзвичайно важливі. "Діти й сім'ї, які залежать від допомоги близьких, не повинні ставати заручниками недосконалих законодавчих рішень", — зазначив він.

Під час опрацювання відповідних документів він особисто приділятиме особливу увагу ризикам для цих категорій. Будь-які нові умови, на його думку, мають бути виваженими й не призводити до необґрунтованого звуження змісту та обсягу прав людини.

Щодо бронювання Лубінець наголосив, що перегляд правил має враховувати потреби оборони, безперервну роботу критичної інфраструктури та захист трудових прав людей. Критерії визначення підприємств критично важливими й квоти бронювання, за його словами, мають бути чіткими, обґрунтованими та передбачуваними, щоб рішення держави не створювали правової невизначеності для працівників і роботодавців.

Омбудсман також вважає, що забезпечення обороноздатності й захист прав людини не взаємозаперечні завдання. Заходи для зміцнення оборони, на його думку, мають реалізовуватися з дотриманням Конституції, міжнародних стандартів у сфері прав людини та принципу пропорційності.

Коли відповідні проєкти актів надійдуть до Офісу Омбудсмана, їх опрацюють у межах повноважень, а за потреби нададуть правову оцінку, пообіцяв Лубінець.

Ми писали, що оборонні заводи, енергетика й комунальні служби можуть втратити частину броні. У проєкті постанови уряду ліміти знижують, а право на критичність ставлять у залежність від висновку силовиків.

Раніше повідомлялося, що правозахисники отримали текст підготовленого законопроєкту, у якому частину підстав для відстрочки родинам людей з інвалідністю пропонують суттєво обмежити.