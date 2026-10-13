Во Львове раздались взрывы: россияне атаковали город реактивными дронами

Ранним утром 13 октября во Львове прогремела серия взрывов. Россияне атаковали город реактивными беспилотниками; известно о возгораниях жилых домов в районе.

На фоне российского обстрела во Львове действовали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр Андрей Садовый на своем Telegram-канале.

По данным местных властей, взрывы во Львове начали раздаваться около 05:10. Перед этим Воздушные силы и мониторинговые каналы предупреждали о движении как минимум двух реактивных дронов в направлении города, в ряде регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 05:00 Фото: Скрін

Вскоре после взрывов в местных Telegram-каналах появились сообщения о сильном пожаре в районе Львова.

Около 05:50 Андрей Садовый сообщил, что поступила информация о попадании дрона в жилой дом в селе Мурованое. Этот населенный пункт из соседней общины.

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Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил нападение на Мурованое. По его данным, во время обстрела один из сбитых российских дронов упал на жилой дом в селе.

В результате в населенном пункте загорелись два жилых дома. Кроме того, на месте были повреждены три автомобиля.

Козицкий сообщил о последствиях атаки на Мурованое Фото: Скрін

На место направлены все экстренные службы, добавили в ОВА. На момент публикации сведений о раненых не поступало.

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