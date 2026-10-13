70 тысяч военных и провал наступления: Сырский объяснил, как Курская операция сорвала планы РФ

Курская операция значительно подняла боевой дух украинских военных и вынудила Россию перебросить на это направление около 70 тысяч бойцов.

Об этом бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью BBC News Украина.

По словам Сирского, Курская операция в 2024 году была необходима, чтобы сорвать планы российского наступления. К тому времени российские войска начали наступательные действия на 13 оперативных направлениях, а на отдельных участках имели превосходство в количестве сил и средств в 4,5–6 раз.

Украинское командование выбрало Сумское направление, поскольку российская оборона там ослабла после переброски войск на Харьковское направление. За первый месяц операции Силы обороны Украины взяли под контроль 1273 квадратных километра российской территории.

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Сырский утверждает, что наступление заставило Россию прекратить наступательные действия почти на всех оперативно-стратегических направлениях, кроме Покровского. На Курское направление российское командование перебросило около 70 тысяч военнослужащих, в том числе десантников, морских пехотинцев и наиболее подготовленные мотострелковые подразделения.

Это дало украинским войскам время для восстановления боеспособности и подготовки резервов. Сирский назвал операцию фактором, который помог сорвать планы России и подготовиться к дальнейшим наступательным действиям в 2025 году.

Напомним, что Силы обороны Украины завершили третий этап наступательной операции "Вивальди", в результате которой удалось освободить ещё 51 км² территории. Общая площадь земель, возвращённых под контроль Украины, достигла 176 км².

В то же время в оккупированных Олешках в Херсонской области сохраняется критическая гуманитарная ситуация. Местные жители страдают от нехватки еды, воды и электроэнергии. По имеющейся информации, российские военные изымают продукты, которые украинские бойцы пытаются доставить в город с помощью беспилотников. Также оккупанты задерживают местных жителей, получающих гуманитарную помощь.