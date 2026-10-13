70 тисяч військових і провал наступу: Сирський пояснив, як Курська операція зірвала плани РФ

Курська операція дала значний поштовх для підняття морального духу українських військових і змусила Росію перекинути на цей напрямок близько 70 тисяч бійців.

Про це колишній головком ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв’ю BBC News Україна.

За словами Сирського, Курська операція у 2024 році була необхідна, щоб зірвати плани російського наступу. На той час російські війська почали наступальні дії на 13 оперативних напрямках, а на окремих ділянках мали перевагу в кількості сил і засобів у 4,5–6 разів.

Українське командування обрало Сумський напрямок, оскільки російська оборона там ослабла після перекидання військ на Харківський напрямок. За перший місяць операції Сили оборони України взяли під контроль 1273 квадратні кілометри російської території.

Сирський стверджує, що наступ змусив Росію припинити наступальні дії майже на всіх оперативно-стратегічних напрямках, крім Покровського. На Курський напрямок російське командування перекинуло близько 70 тисяч військових, зокрема десантників, морських піхотинців і найбільш підготовлені мотострілецькі підрозділи.

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Це дало українським військам час для відновлення боєздатності та підготовки резервів. Сирський назвав операцію чинником, який допоміг зірвати плани Росії та підготуватися до подальших наступальних дій у 2025 році.

Нагадаємо, Сили оборони України завершили третій етап наступальної операції “Вівальді”, у результаті якого вдалося звільнити ще 51 км² території. Загальна площа земель, повернутих під контроль України, сягнула 176 км².

Водночас в окупованих Олешках на Херсонщині зберігається критична гуманітарна ситуація. Місцеві жителі потерпають від нестачі їжі, води та електроенергії. За наявною інформацією, російські військові забирають продукти, які українські бійці намагаються доправити до міста за допомогою безпілотників. Також окупанти затримують місцевих мешканців, які отримують гуманітарну допомогу.