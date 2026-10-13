РФ испытывает животноподобных роботов: Сырский раскрыл, что изменится на фронте

Россия испытывает роботов, напоминающих животных, разработка которых может изменить тактику ведения боевых действий.

Об этом бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью BBC News Украина.

По словам Сирского, война продолжает переходить на новый технологический уровень. Растет роль роботизации, автоматизации и искусственного интеллекта, которые постепенно меняют способы применения войск.

"Создание роботов, похожих на животных — вы знаете, что такие исследования ведутся, и это не просто исследования, а уже испытания. Это развитие, которое приведет к изменениям в тактике применения войск", — отметил он.

Как технологии меняют войну

Сирский подчеркнул, что современные технологии уже оказали влияние на различные сферы боевых действий. Беспилотники используются для разведки, нанесения ударов по целям на различном расстоянии и поражения стратегических объектов. Также развиваются средства радиоэлектронной борьбы и автоматизация работы штабов.

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Особую роль играют наземные роботизированные платформы. По словам Сырского, они уже выполняют 60% или более задач по логистике и медицинской эвакуации. Такие системы также используются в качестве боевых платформ, и у украинских военных есть примеры их успешного применения на поле боя.

В то же время роботы пока не могут полностью заменить пехоту. Сырский пояснил, что характеристики гуманоидных роботов ещё далеки от возможностей человека. По его словам, в будущем усовершенствованные роботизированные системы смогут действовать бок о бок с военными, в частности выполнять боевые задачи.

Он также предположил, что дальнейшее развитие технологий может предоставить военным дополнительные возможности в плане защиты и передвижения. В качестве примеров Сырский назвал экзоскелеты, которые помогут переносить более тяжелые грузы и обеспечат дополнительную защиту.

По оценке Сырского, роботизация и автоматизация боевых процессов с использованием искусственного интеллекта будут развиваться и в дальнейшем, что приведет к дальнейшим изменениям в тактике ведения войны.

Напомним, Минобороны РФ впервые представило тяжёлый гексакоптер "Мангас", назвав его новым дроном. Однако, как выяснили в InformNapalm, об этом аппарате публично известно уже около года. Расследователи проследили его путь от Бурятии до московской компании, связанной с Z-блогером Чингисом Дамбиевым.

Кроме того, следователи сообщили, что украинским специалистам удалось без повреждений посадить российский реактивный дрон "Герань-4" Seeker. Аппарат разобрали, чтобы изучить конструкцию оружия, которое Россия использует для атак на АЗС и поезда. Выяснилось, что оператор может управлять дроном с боевой частью весом 50 кг, находясь, например, в Орле. При этом аппарат способен четко видеть цель даже с высоты 8 км.